涉Donki偷拍女子裙底　交通警罪成還押　官指辯解匪夷所思

休班交通警於去年初在尖沙咀日式連鎖店Donki，將手機藏於一個環保袋側的長方形規則破洞中，輔以圓形遙控器偷拍女子裙底。男警早前否認作出有違公德的行為罪受審，今（12日）在東區法院被裁定罪成。葉啓亮裁判官指，涉案環保袋上長方形的破洞明顯是剪裁而成，辯方卻指是與女保安拉扯時造成，葉官直斥其說法匪夷所思，明顯是為脫罪而杜撰的藉口。另據閉路電視片段，被告多次垂下持環保袋的手，並放在靠近女子裙底位置，同時另一手有按壓動作，明顯是在偷拍，終裁定其罪成。案件押後至1月26日判刑，以待索取心理醫生及背景報告，被告還押候判。



被告蘇賢浩（38歲）被控於2021年1月21日，在尖沙咀彌敦道美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」作出猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即偷拍女事主X裙底。

求情指透露已婚育有兩子 官指非監禁式刑罰不適合本案

裁判官裁決時指，多名控方的證供均清晰明確，且可互相引證，接納他們為誠實可靠的證人。另對於辯方早前指，被告將背心放在環保袋中，是為了堵著袋中破口，以免物件掉出。但在結案陳詞時，辯方又指被告在案發時真誠相信環保袋完好無缺，說法明顯自相矛盾。且辯方曾指，被告是在與保安拉扯期間，造成環保袋上規則的長方形缺口，但裁判官指該破口明顯經過剪裁形成，直斥辯方說法匪夷所思，是為脫罪而杜撰出來的藉口。

裁判官最後引述涉案店舖16個不同位置的閉路電視片段指，被告當日曾先後尾隨過4名女子。每當他靠近女子時，便會將持環保袋的手垂直並放在靠近裙底位置，另一隻手則持一個藍色圓形狀物體按壓。其後，被告再將持環保袋的手屈曲，取出袋內的手機查看，然後再放回手機。被告的這樣行為模式多次重複，期間卻不曾查看過貨品，明顯並非在選購，其真正目的是在尋找目標女子，拍攝對方的裙底，終裁定其罪成。

辯方求情指，被告與妻子育有兩名就讀小學的兒子，他於2008年加入警隊，曾多次獲上司嘉許。此次經審訊被定罪，必然會遭警隊革職，失去薪金及長期服務金。而案發至今已接近一年，被告精神飽受折磨，已獲深刻教訓，希望法庭能判以非監禁式刑罰。裁判官聽罷指，被告干犯的控罪嚴重，令受害人不安且公眾厭惡。雖然控罪只提及一名受害人，但據被告當日所為，明顯牽涉多過一人，因此非監禁式刑罰並不適合本案。

案件編號：KCCC2043/2021