休班警性侵6女童被加監至5年　警有執法角色　違法須判阻嚇刑罰

男警認休班期間性侵六名未成年女網友，包括要一名13歲女童在公園與他站著性交，又單獨與兩名年僅11及12歲女童見面時，要一人為他口交，另一人為他手淫。男警承認8項非禮及非法性交罪，被判囚3年10個月。律政司要求覆核刑期，上訴庭終改判男警入獄5年。上訴庭今（10日）下判辭解釋理據，指警員在執法方面有重要角色，若警員違法，應被判阻嚇性刑罰，以確保他人不會仿效。原審法官未有考慮被告案發時為警員，為加刑因素。



6名女事主僅11至14歲

被告余俊鑫，案發時為駐守毒品調查科的警員，他承認2017至2018年間，向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共8罪。案中涉及6名女事主，案發時介乎11至14歲。

指被告利用女童不成熟佔其便宜

上訴庭在判指，被告在社交平台尋找女童，掩飾真實身份和其對性的慾望，假裝和女童發展感情關係，利用她們的不成熟佔便宜。被告案發時32歲，而事主則介乎11至14歲，除了年紀上差別大，他和事主在成熟程度和人生經驗等亦有很大分別。

被告持續犯案令人震驚

上訴庭認為，這是一宗案情極差的孌童案件，涉及共6名事主，原有判刑明顯不足。上訴庭認為原審法官未有考慮被告案發時為警員作為加刑因素，警員在執法方面有重要角色，需維持公眾的信心和信任，若警員違法，應被判阻嚇性判刑，以確保他人不會仿效，並維持公眾的信心。本案被告在案中持續犯案，令人震驚，嚴重破壞公眾的信任。

認為案件應交高院處理

對於原審法官因被告認罪，令事主不用出庭作供而酌量減刑，上訴庭表示不認同，更指就案情而言，應交由高等法院處理。控方或因證據問題，把案件交予區域法院，但他們未有相關資料。因應被告的認罪，上訴庭原考慮判被告監禁5年8月，考慮被告之前已服畢原本刑期，現需要再次入獄，遂決定判斷被告監禁5年。

案件編號：CAAR4/2021