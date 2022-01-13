康文署經理涉非禮印傭　事主指僱主吻其頸時充滿慾望　下體有反應

康文署高級康樂事務經理涉在去年3月至6月間，先後13次非禮家中印傭。他否認13項非禮案受審，審訊今（13日）在西九龍法院續，事主繼續作供指，被告最後一次非禮其時，形容僱主充滿慾望地親吻其頸，她往下望見他的下體亦有反應，事主之後離家報警求助。辯方質疑指，事主首次在車上被非禮後，卻仍在公園坐了數小時，以待僱主接其回家。事主則解釋指當時她來港不久，不曾獨自外出。



被告巴廷明(56歲)，康樂及文化事務署高級康樂事務經理（園藝），被控於2021年3月11日至6月25日期間，在香港新界元朗，猥褻侵犯女子X共13次。

在家中多次遭強吻及摸大腿

印尼籍女事主X昨供稱，她自去年1月15日起受僱於巴家，巴從3月11日先後多次在家中摸其大腿、強吻臉頰及嘴等，又曾被巴抱起，巴並說：「先生錫你。」X後來因無法忍受其所為，用手機拍下遭巴強吻其面的畫面。另在外傭中介公司的介入下，X曾接受3000港元作和解，巴亦承諾不會再犯，惟最後於2個月後又故技重施。

遭吻項向下望見對方有反應

X今繼續透過視像系統以印尼話作供，提及最後一次非禮事件，巴在吩咐她休假回來要進行的工作後，叫X走近他，巴隨即抱著並錫X的頸部。X用印尼話形容巴當時「好似好有慾望咁」，她低頭一看發現巴的性器官勃起，X感到十分害怕。X之後離開僱主家中，向朋友提及其遭遇，在朋友建議下，X向一個名為Mission的相關組織報案，之後就沒有再返回僱主家中，並於去年6月30日正式報警。

工作上常遭巴太責罵

被問及為何在非禮事件發生了這麼多次才報警，X自言當時剛來香港不久，不知道要去哪報案。X又指巴太經常在工作上責罵她，工作初時3個月不得休假及使用電話，她覺工作壓力很大，亦不敢將非禮事件告知太太。

車上遭錫手數秒

X在辯方盤問下，同意巴於3月11日載其到中介公司辦身份證時，在車上曾捉著X的右手，並錫了數秒時，X因害怕而未有反抗，X同意。律師續指，巴送X到中介公司後便離開，X未有向中介公司投訴。事實是巴在車上除下口罩，示意X靠近，X自行除下口罩靠近，巴才錫了她一下，X否認。

辯方續指，巴當日給了事主 200元才離開，X不曾向警方提及此事，質疑X明明可以自行回家，卻在公園坐數小時，待黃昏時由巴載她回家。X解釋，那是她第一次和巴外出，且她剛到香港2個月，期間不曾獨自外出。

審訊午續。

案件編號：WKCC 4566/ 2021