疫情｜中山坦洲現確診　澳門宣布曾訪坦洲國際花城人士須檢疫14日

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，因應廣東省疫情變化，自今日（13日）中午12時起，所有曾經到過廣東省中山市坦洲鎮的人士，須接受自我健康管理至離開當地 14 天為止，期間須在第1、2、4、7、12 天接受 5 次病毒檢測。

當局同時宣布由今日下午1時起，到過中山坦洲國際花城第一、二期人士，要到指定地點接受隔離醫學觀察至離開當地14天，健康碼會轉為黃色。

澳門衛生局指，今日接獲廣東衛生部門通報，坦洲鎮確診一名肺炎病例，兩名曾在中山市坦洲鎮接觸過該患者的澳門市民被列為密切接觸者，衛生局正跟進該兩名人士情況，並已安排兩人進行核酸檢測，結果為陰性，將安排到公共衛生臨床中心進行醫學觀察。



澳門2名坦洲個案密切接觸者檢測呈陰性。（澳廣視圖片）

2名密切接觸者分別為護老院保育員及托兒所保育員 1月9日到坦洲鎮參加宴會

澳門衛生局稱，首名廣東省中山市坦洲鎮個案的澳門密切接觸者為45歲男性內地僱員，在澳門明暉護養院保育員，第二人為 59歲女性，澳門居民，氹仔坊眾托兒所保育員。兩人均曾於1月9日到中山市坦洲鎮參加宴會，同場的一名親友為中山確診病例，兩人被列為密切接觸。

衛生局已安排兩人進行核酸檢測，結果為陰性，將安排到公共衛生臨床中心進行醫學觀察。由於兩人1月9日宴會後當晚回澳，並於1月10、11及12日上班。衛生局現正在聯絡兩人的同住者、同事及工作期間接觸人士，包括同住者9人，托兒所87人，護養院145人。

氹仔坊眾托兒所的次密切接觸者將安排到酒店進行醫學觀察，年幼的兒童會安排一名家長陪同，而明暉護老院的次密切接觸者會在護老院原址進行醫學觀察，工作人員則以閉環方式管理。

曾訪坦洲國際花城第一、二期人士須檢疫14日 健康碼轉為黃色

另外，受鄰近中山及珠海防控疫情影響，當局宣布由今日下午1時開始，到過中山坦洲國際花城第一、二期人士，要到指定地點接受隔離醫學觀察至離開當地14天，健康碼亦會轉為黃色，而由今日中午12時起，到過廣東中山市坦洲鎮的人士，入境後要自我健康管理至離開當地14天為止，期間需要在指定天數接受最多5次核酸檢測。

坦洲鎮封區只進不出 大批到澳門上班居民需在澳臨時安排住宿

因應澳門有不少內地員工或居民住在坦洲鎮，坦洲鎮政府早上已公告，因疫情防控需要，即時起鎮內道路實施全面封控措施，除了就醫或特定公務需要，原則上只進不出，令到不少住在封控區內，今早已到澳門上班的居民或外僱都要臨時安排住宿。