Omicron｜澳門首現個案　涉美國回澳留學生　政府籲減非必要旅行

變種病毒Omicron全球肆虐，澳門亦告失守！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，一名由美國經新加坡抵澳的23歲澳門男居民，今日（27日）經病毒基因測序證實其感染的病毒為Omicron變異株，該當地首宗Omicron輸入個案。

應變協調中心表示，Omicron變異株傳染性比Delta變異株更強，呼籲身處海外的澳門居民以「非必要不旅行」為原則，盡量減少非必要的旅行。



應變協調中心表示，該病例涉及一名23歲男性澳門居民，他12月23日由美國出發，經新加坡於25日抵澳，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，列為無症狀感染者。

到今日，他出現咳嗽和咳痰等症狀，診斷為新冠肺炎，為澳門第78宗確診病例。衛生局公共衛生化驗所對其進行病毒基因測序今日結果顯示，患者所感染的病毒為近期才在世界各地發現的Omicron變異株。

應變協調中心表示，新型冠狀病毒 Omicron變異株的傳染性比Delta變異株更強，呼籲身處海外的本澳居民以「非必要不旅行」為原則，盡量減少非必要的旅行。

據應變協調中心昨日公布，患者今年8月前往美國紐約讀書，並於6月和7月接種兩劑復必泰疫苗，12月22日在紐約接受新冠病毒核酸檢測結果為陰性，23日乘坐航班SQ023由美國紐約前往新加坡，25日再由新加坡乘坐航班TR904回澳，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性。