消防處去年接3317宗確診召喚　5名救護員染疫　行山事故增58%

消防處今日（13日）公布2021年工作回顧報告，指過去一年共處理3,317宗新冠病毒確診召喚，動用2,099名消防及救護人員，其中5名救護人員因處理病人而受感染，已全部康復。



本港去年無論是火警、特別服務及救護召喚都有上升；攀山拯救事故更急增58%，升至951宗，有598人受傷、14人死亡，10名防人員於攀山拯救事故行動中受傷。



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消防處去年共接獲33,891宗火警召喚，較2020年上升0.8%，當中93.75%能在規定召達時間內到場處理。有23名市民不幸在火警中喪生，有306名市民及8名消防人員在火警中受傷，消防人員共拯救11,434人。去年有6宗三級火警有6宗，2020年有4宗。較矚目的如去年6月於昂船洲對開海面及香港仔南避風塘發生的兩宗三級船火，及12月15日在銅鑼灣世界貿易中心的三級火警。

▼12.15世貿中心三級火▼



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92.4%緊急救護召喚12分鐘內到場 較服務承諾低0.1%

去年救護召喚總數有765,614宗，較2020年上升75,848宗，增幅為10.99%，其中緊急救護召喚有715,194宗，與2020年的640,236宗相比，增幅為11.71%。處方表示，過去一年有92.4%緊急救護召喚，可以在12分鐘的目標召達時間內到場，較與服務承諾所訂的92.5%低0.1%。

處方指為改善，已於去年10月及11月，分別將前打鼓嶺消防局改為救護站，及於古洞增設救護車派駐點，以縮短召達時間。

審批故宮博物館牌照、港珠澳大橋六千個泊車位

另外，消防處提到，已於去年9月完成故宮博物館的消防裝置及設備驗收工作，現正為12個公眾娛樂場所牌照審批，目標在今年第二季前完成所有牌照審批工作。

港珠澳大橋香港口岸人工島亦將會興建大型停車場，使用自動泊車系統，預計分階段提供超過6,000個車位，相關的圖則正在審批當中。