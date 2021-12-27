救護專訪｜五成投考者體能「肥佬」　副院長：裝備如6包8公斤米重

救護員肩負救急扶危，拯救生命的天職，消防處每年都有招募救護職系，惟近年投考人數回落，2021/22年度暫錄得3192人申請，較兩年前下跌五成，而獲取錄人數亦只有125人，減少四成，處方預計2022/23年度招聘194名救護員。



消防及救護學院副院長（救護訓練）梁國禮接受《香港01》專訪時指出，近半考生在體能測試「肥佬」，尤其「兩下」引體上升考核為「重災區」，但處方不能因此降低體能要求，因救護員每接一轉「Call」，都要背負至少6包8公斤米重量的器材上樓，若然要跑唐樓及運送病人，所需的體能更高，他呼籲投考者要做足體能鍛練，並參考消防處網頁的投考小貼士。



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消防及救護學院副院長（救護訓練）梁國禮指出，救護員須面對很多突發情況，對體能要求較為嚴格。（歐嘉樂攝）

根據消防處提供數字，2021/22年度截至11月，共有3192人投考救護主任及救護員，合共取錄了125人，投考及取錄數字較2019/20年度分別下跌約50%及減少42%；救護主任近3年獲取錄人數不足1%，救護員則維持一成以內。

引體上升、俯後撑及掌上壓表現不理想

救護職系取錄數字持續偏低，與投考人士體能「肥佬」有關，過去三次招募，消防處共收到4,283份申請，其中2,272人應考「體能測試及模擬工作測驗」，當中不足一半過關，及格率僅46%，最多考生在單槓項目的「引體上升」、「俯後撑」及「掌上壓」表現不理想。

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常處理突發事件 須嚴格體能要求

救護員須面對很多突發情況，對體能要求較為嚴格，梁國禮指出，「縱使考消防員要做3下引體上升，救護員都要做到兩下，但很多投考者都未必做到」， 以日常工作為例，通常由3名人員負責一宗求助，「一齊上樓，要背負兩個大背囊、一個除顫監護儀，加再一些氧氣儀器，還有抬床、輪椅，各樣加起來，大約應該會有六包八公斤的米重量，未計病人，如果還要計一些同事要去唐樓處理傷病者，付出的體力就會更加之犀利。」他呼籲考生投考前做足體能鍛練，亦可在消防處網頁參考消防處招募組製作的投考小貼士短片。

救護屬於其中一支紀律部隊，受嚴格紀律約束，與崇尚自由的觀念有出入，而且受訓時要自己洗熨衣服，對個別年輕人來說可能是考驗。 消防及救護學院副院長（救護訓練）梁國禮

梁國禮：受訓期洗熨衣服對年輕人或是考驗

救護工作不單止要分秒必爭，亦富挑戰性，梁國禮認為，擔任救護員要具備溝通技巧和同理心，「作為一個救護員，要懂得同病人溝通，要了解病人的需要，這些是我們想找的目標」；人員要不怕艱辛，勇於接受挑戰，亦要有高度紀律團體精神和使命感，「救護屬於其中一支紀律部隊，受嚴格紀律約束，與崇尚自由的觀念有出入，而且受訓時要自己洗熨衣服，對個別年輕人來說可能是考驗。」

五款已轉用螢光黃色車身的救護車種，（歐嘉樂攝）

從昏迷婦氣道夾出牛丸救回一命

消防處預計2022/23年度招聘194名救護員，梁國禮以個人經歷寄語，有志加入的年輕人要有使命感，成功救回生命是工作的動力。他憶述在多年前，曾接報一名女士因牛丸卡在氣道昏迷，他到場後見到對方面部發紫，他立即用「曲柄挾」把半粒牛丸推出來，「還記得將她送上救護車時，已經可以說話，她吐了一口氣說『舒服了』，這一句話令我記着至今，能夠幫助到人滿足感很大，有機會拯救生命，是很大鼓舞。」

消防處表示，為應乎公眾對醫療服務要求不斷提升，醫療訓練課程時數已由原定的21周增至22周，消防及救護學院另正檢討輔助醫療課程，期望能於明第二季納入《資歷名冊》，並獲頒資歷架構第四級別，相當於副學士學位及高級文憑程度。

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