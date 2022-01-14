Omicron｜機艙清潔工源頭為美國輸入個案　無源頭僅剩超市理貨員

早前一名感染源頭不明的39歲女機艙清潔員（#12908）個案，今（14日）衛生署指目前經已找到源頭。經過所有個案的病毒全基因排序後，發現與較早前一名乘搭CX845、於1月4日抵港後確診的輸入個案（#12771）完全相同。而該女機艙清潔員曾負責該名乘客位置的清潔。因此，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，可能該位女機艙清潔員清潔飛機時感染。按此理解，現時香港的社區無源頭確診個案，僅剩曾到港九多間超市、58歲的超市理貨員（編號：12872)。



另外，早前居楓林花園第三期的確診個案（#13011），經全基因分析後發現與樓下單位個案（#12986）一樣，即垂直傳播的相關個案，



衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（14日），交代一宗較早前的源頭不明個案，目前已經找到源頭。一名39歲女機艙清潔員（#12908），於1月7日出現發燒後，於1月8日被確定為初步陽性，當時被定位源頭不明的個案。但經過的病毒全基因排序後，發現她與另一名由美國抵港的輸入個案（#12771）完全相同。

39歲女機艙清潔員於1月7日出現發燒後，於1月8日被確定為初步陽性，CT值19.3，屬於低。她居住於東涌逸東邨信逸樓，與家人同住。平日主要負責在飛機上清潔機艙洗手間、更換枕頭袋等，行動範圍主要環繞上班及東涌逸東邨街市一帶。

較早前，該名乘客（#12771） 乘搭CX845航班，乘坐46K位置，於1月4日由紐約抵港。張竹君指，當日CX845的航班，曾出現16宗確診個案，而女機艙清潔員亦是負責該名乘客乘坐的區域清潔。

▼1.8逸東二邨信逸樓封區檢測▼



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張竹君認為可能該位女機艙清潔員清潔飛機時感染。（張浩維攝）

張竹君認為可能該位女機艙清潔員清潔飛機時感染，所以，源頭不明的女機艙清潔員（#12908）個案，現歸類為輸入個案。

另外，早前於1月12日確診初步確診的32歲居北角楓林花園3期男士，個案（#13011），張竹君指，經全基因分析後發現與樓下單位個案（#12986）一樣，即垂直傳播的相關個案。

該男士住北角楓林花園3期9B單位，他與早前中信証券染疫者（＃12985）居同坐向單位，並於1月9日開始感到不適，11日到瑪麗醫院急症室求診後初步陽性。張竹君表示，染疫基因與樓下單位個案（#12986）一樣。

早前1月12日，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，曾到場視察大廈單位，發現樓下的煙霧可以在樓上聞到，為「煙囪效應」的一大條件，反映煙可從外牆空隙走入上層，故所有B座向居民都有機會一同感染，現已撤離所有住戶。

▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼



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▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼

