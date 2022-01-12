疫情︱竹篙灣女保安感染源頭不明　楓林花園初陽裝修工曾訪4屋苑

本港今日新增22宗陽性個案，當中17宗為輸入相關個案，1宗屬無源頭個案。患者為昨日初步確診的51歲女病人，她為竹篙灣檢疫中心保安，於屯門寶田邨第三座獨居。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者工作期間需要隔著窗戶解答檢疫人士的問題，但期間沒有直接接觸，最後上班日為1月11日；患者曾於1月7日放假到過屯門寶怡花園、海麗花園、寶田街市邨及元朗站商場；當局仍需待全基因組測序方可確定病人於檢疫中心或在屯門社區受感染。



至於初步陽性個案方面，包括一名83歲女士，她是早前確診、於中信証券上班48歲男子（#12985）的家人，同樣居於北角楓林花園3期；另外，今日亦有一名初步陽性個案同樣居於北角楓林花園3期，疑為垂直傳播。個案為32歲男子，與個案12985並不相識。該患者從事裝修工作，在潛伏期間，1月5日至1月8日到過數個屋苑工作，包括大潭紅山半島，北角百福花園、油塘高俊苑及啟德一號，同一時間有部份單位業主亦在場，而同時工作的裝修工人因未有戴口罩，需要送往檢疫中心。



▼屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業▼



今日新增的個案中，其中有20宗帶有N501Y及T478K，疑為Omicron變種病毒，1宗涉L452R，個案為泰國到港人士，其餘1宗因病毒量低未可證實。

再增不明源頭個案 張竹君：竹篙灣女保安播疫風險低

至於本地個案方面，再新增一宗無源頭個案，患者為51歲女士，為中國海外物業服務公司的員工，於竹篙灣檢疫中心一期擔任保安工作。由於病人於檢疫中心工作，須定期接受檢測，她於1月8日檢測為陰性，至前日出現喉嚨痛，檢測為初步陽性，今日確診。

▼1.11屯門寶田邨第3座封區檢測▼



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該名患者日常主要乘坐港鐵及接駁巴士上班，近日主要在屯門建生邨、寶田邨及屯門市中心一帶活動。她在檢疫中心主要負責派發物資、為檢疫人士送行李等，工作期間一般會穿著保護衣等個人防護裝備。另外，她在上班時曾在貨櫃箱進食，同場人士須列作密切接觸者送往檢疫中心。

需待全基因組測序確定於檢疫中心或屯門社區感染

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者工作期間需要隔著窗戶解答檢疫人士的問題，但期間沒有直接接觸，最後上班日為1月11日。患者曾於1月7日放假到過屯門寶怡花園、海麗花園、寶田街市邨及元朗站商場。張竹君指，當局仍需待全基因組測序方可確定病人於檢疫中心或在屯門社區受感染。

▼1.11 SOGO崇光百貨YSL一名店員初確診▼



屯門東亞大藥房一家四口確診

至於其餘確診個案，包括個案12988及12987，為昨日確診屯門東亞大藥房東主（#12966）的妻子及11歲兒子，早前確診、曾到又一城望月樓的國泰空少（＃12611），曾於12月27日到過藥房，並逗留短時間購買洗髮水。

另外，新增個案包括早前確診印傭（＃12903）的家人，患者為30歲男士，於1月6日送往檢疫中心，於銅鑼灣祟光YSL上班。

▼1.11北角楓林花園第三期封區檢測▼



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楓林花園增兩宗初確診 疑為垂直傳播

初步陽性個案方面，包括一名83歲女士，她是早前確診、於中信証券上班48歲男子（#12985）的家人，同樣居於北角楓林花園3期，曾經到過北角堡壘街百佳超市及華懋交易廣場惠康超市購物。

患者到過紅山半島百福花園啟德一號裝修 部份業主需檢疫

另外，今日亦有一患初步陽性個案同樣居於北角楓林花園3期，疑為垂直傳播，個案為32歲男子，與個案12985並不相識。該患者從事裝修工作，於1月9日開始出現不適，1月11日到瑪麗醫院急症室求診。張竹君指，他在潛伏期間，1月5日至1月8日到過數個屋苑工作，包括大潭紅山半島，北角百福花園、油塘高俊苑及啟德一號，同一時間有部份單位業主亦在場，而同時工作的裝修工人因未有戴口罩，需要送往檢疫中心。該名患者亦曾到訪翠河餐廳、上環壽司郎、渣華道戶外街市、大食代大本營及北角譚仔。

▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼

