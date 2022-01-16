海景絲麗酒店4樓、12樓相連房間交叉傳播　同時開房門30秒即中招

用於海外抵港人士檢疫隔離的油麻地海景絲麗酒店，疑爆發交叉感染！衞生署人員今日（16日）下午聨同港大微生物學講座教授袁國勇到場視察，經煙霧測試後，發現房間換氣量不足，有確診個案入住的1205房間和413房間，空氣的確能分別傳達至相鄰的1206房間和414房間，造成交叉感染。

由於4樓及12樓分別有相鄰房間發生交叉感染，他建議涉事房間附近的住客，要重新檢疫多14日。



油麻地海景絲麗酒店疑再有確診個案。（廖雁雄攝）

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換氣水平未及每小時六次

袁國勇又指，檢測發現有些房間未能達到每1小時有6次換氣的水平，而酒店的房間內空氣會流出走廊。翻查閉路電視片段後，發現413和414曾在30秒內各自打開房門，拿取派發食物，他推斷亦有可能在此過程中將帶有病毒的空氣，由413傳播到414內。

而機電工程署的專家亦已完成有關各房間的氣流檢測，發現有可能需要調教酒店內的鮮風系統，令到空氣分佈較佳，希望能達到每1小時有6次換氣的過程。由於4樓及12樓分別有相鄰房間發生交叉感染，故袁國勇建議涉事房間附近的住客，要重新檢疫多14日。

調查亦發現，走廊的空氣清新機開啟了自動模式，如果機器檢測到空氣內並沒有太多微粒，它們會自動關閉或降低運作水平，因此他們已要求酒店將空氣清新機開到最高模式，令走廊的空氣消毒，減低此情況出現。袁國勇指，在每層的酒店走廊內有3部空氣清新機，但房內並沒有配置，酒店方面會明天安裝有關設備。