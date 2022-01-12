政府重啟多個檢疫中心　海景絲麗酒店下周一起予密切接觸者檢疫

港府今（12日）宣布，由下周一(17日)起，本屬抵港人士入住檢疫的香港海景絲麗酒店，將改為用作新型冠狀病毒陽性檢測個案的密切接觸者檢疫酒店。港府亦準備重啓八鄉少年警訊永久活動中心及西貢戶外康樂中心，連同香港海景絲麗酒店，全港將有有約5,000個單位作密切接觸者檢疫用途。



政府發言人表示，因應近日陽性檢測個案急劇上升，以致入住檢疫設施的密切接觸者人數大增，除竹篙灣檢疫中心外，政府已啓動鯉魚門公園及度假村和3間檢疫酒店。政府亦正籌備重啓八鄉少年警訊永久活動中心和西貢戶外康樂中心，以接收密切接觸者及其家居接觸者。連同香港海景絲麗酒店提供的268個單位，政府將有約5,000個單位作密切接觸者檢疫用途，以應付疫情的需要。

正檢疫回港人士 須逐止遷至其他檢疫酒店

現時，香港海景絲麗酒店為第六輪及第七輪指定檢疫酒店計劃下的酒店。由即日起，海景絲麗酒店暫時停止參與指定檢疫酒店計劃，並不再接受來港人士預約。正在該酒店接受檢疫的人士將以符合感染控制指引的安排，逐步遷至其他指定檢疫酒店繼續檢疫。

香港海景絲麗酒店位於油麻地上海街。

本港爆發第五波疫情，確診者的密切接觸者急增，連帶檢疫設施亦供不應求。（資料圖片/羅國輝攝）

政府發言人指，相信新增的密切接觸者檢疫酒店有助應付近日對檢疫設施的需求。政府會繼續密切留意檢疫設施的情況，適時作出調整。

翻查港府公布的最新資料顯示，截至昨日上午 9 時，竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店 、香港麗悅酒店、觀塘帝盛酒店及柴灣鯉魚門公園及度假村，共有1 046個單位可供使用。

1月12日，油塘曦臺1座封區檢測

