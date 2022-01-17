天地圖書前董事長陳松齡離世　曾為饒宗頤、劉再復等名士出文集

據了解，天地圖書前董事長陳松齡，周日（16日）下午離世。陳松齡生於30年代，從事文化出版事業逾半世紀，他80年代加入天地圖書後，致力推動本地文學風氣，任內亦曾為多個中國知名作家策劃及出版叢書及文集，包括國學大師饒宗頤、著名學者兼作家劉再復等。他一生交遊廣闊，認識不少文人雅士，其開明寬宏作風，亦深受作者愛戴。



天地圖書曾為國學大師饒宗頤出版學術文集，陳松齡(左一)及饒宗頤(中)雙雙出席新書發布會。(天地圖書FB專頁圖片)

天地圖書曾主持「香港當代作家作品選集計劃」，其顧問及編輯委員會份量十足，包括知名作家劉以鬯(前排左三)，劉的右側是陳松齡。(天地圖書FB專頁圖片)

天地圖書創辦30周年舉行的慶祝晚會中，更邀得武俠小説宗師梁羽生(左二)及金庸(右一)到場剪綵右二是陳松齡。(天地圖書FB專頁圖片)

天地圖書於1976年成立，集出版、發行及零售於一身，是本港大型出版機構之一，門市位於灣仔莊士敦道，亦從事出版業務，據天地圖書官網介紹，天地圖書策劃及出版多個中國文學作家叢書系列，包括錢鍾書、巴金、高行健、賈平凹、陳忠實、李澤厚、劉再復、嚴歌苓等，「幾乎囊括了當代中國名作家群的主流」。

天地圖書前董事長陳松齡生於澳門，早年前往香港工作，此後一生於出版事業致力發展，50年代曾效力香港上海書局任發行及出版；隨後60年代任職大光出版；70年代則轉任「廣角鏡」雜誌總編輯，亦輾轉任職《七十年代》月刊總編輯，1980年則加入天地圖書，並先後任職總經理、總編輯及董事長。

他的出版成就獲業界肯定，早前更獲頒「第21屆香港印製大獎傑出成就大獎」，以示表揚。他另於香港出版總會擔任多個要職。據了解，他退休後仍有於天地圖書擔任永遠榮譽顧問，不時提供意見。

天地圖書前董事長陳松齡於80年代加入天地圖書，政力投身本港出版事業。(資料圖片)

作為愛書的出版人，陳松齡在任內帶領天地圖書出版不同系列書籍，文學作品尤多，他與一眾知名作家熟稔，早年曾為饒宗頤出版《饒宗頤二十世紀學術文集》，陳松齡的辦公室裏, 亦掛有饒老贈予天地圖書的題辭《揚風作教》；天地圖書創辦30周年舉行的慶祝晚會中，更邀得武俠小説宗師梁羽生及金庸到場剪綵。

為人寬宏開明 出版書籍內容先行

據身在美國的著名學者兼作家劉再復年前的撰文所示，他與陳松齡已成多年好友，天地圖書歷年亦多次出版其著作及再版加印，近年更著手出版其文集(《劉再復文集》)，「實在是情深意篤。」

資深傳媒人、《蘋果日報》前總編輯鄭明仁表示，雖然與陳松齡並不相熟，但其備受行內不少作者推祟，他指，陳為人寬宏開明，極具氣度，亦十分照顧一眾作者，即使內容稍見敏感，亦設法爭取替眾人出書，包括中國作者，「佢係以內容行先，出版為首要，係空隙裡搵空間，呢樣佢做得好成功。」