正月十五小朋友拆利是掃玩具圖書　玩具反斗城、天地圖書低至25折

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-26 17:30

今日是正月十五，有傳統習俗指新年利是派到今天為止，而小朋友明天亦可以明正言順拆利巿，既不會「財散」，又可以拿部分利是錢買心儀玩具用品，以收「財聚」之意頭。玩具反斗城特別推出「教育玩具節」，精選過千件玩具，最低減價至25折；而天地圖書亦進行春季大減價，精選系列兒童圖書及STEAM教具最低減至75折。 攝影:許珞珩、部分為網上圖片

按圖即睇玩具反斗城、天地圖書及日本童裝開倉優惠：

全線玩具反斗城由即日起以「教育玩具節」為主題，挑選超過1000件教育玩具作為減價商品，以科學、科技、工程、藝術、數學等STEAM商品為主，Vtech偉易達 Kidizoom 輕觸相機 5.0相機大減$500，人氣熱賣商品Fisher-Price費雪智慧學習小豬撲滿6折、Disney Kidea豪華大屋套裝米奇與好友更勁減至25折。

點圖即睇玩具反斗城「教育玩具節」十大抵買玩具推介:

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天地圖書

即日起至3月7日，舉行春季大減價，全線中文、英文、兒童圖書85折，雜誌、文儀用品9折。

點圖即睇天地圖書春季大減價:

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日本童裝開倉

媽媽介人氣網店「萌B殿堂」以賣日本品牌童裝及精品為主，即日起尖沙咀Showroom推出日本秋冬童裝開倉SALE，價錢比之前更平， 今次更有多款飾品。至潮日牌FOinternational 全部衣物、飾品，原價$88減至38/件，西松屋童裝單件$38，買5件或以上$35/件，買10件或以上$30/件。

點圖即睇「萌B殿堂」減價貨品:

地點：尖沙咀新港中心第一座12樓1209室 (近尖沙咀站A出口)

開放時間：星期一至五 9:00至6:00pm

Bling to U x ChopChop Baby

另一網上人氣商店ChopChop Baby 即日起示3月1日舉行嬰幼玩具及用品BB購物展，真係全場佔地7000呎擺放多種嬰幼用品，集合各大人氣嬰幼用品品牌及代理商品，讓家長們不用可以盡情購物。

點圖即睇「ChopChop Baby」減價貨品:

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時間: 11:30am-7:30pm (1/3: 11:30am - 5:30pm)

地點: 九龍荔枝角長裕街18號栢裕工業中心1樓

(場內接受現金, AlipayHK, WechatPay, Payme，請自備購物袋)

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