疫情｜巴士今起削班　新城巴4通宵線要等一小時　九巴10條線有變

Omicron變種病毒於社區擴散，政府再度收緊社交距離措施，專營巴士亦跟隨削班。運輸署早前表示，批准新巴、城巴、九巴由今日（17日）起開始調整134條路線的服務。翻查巴士公司最新的通告，新巴城巴有4條通宵路線，隨時60分鐘一班車，包括N8、N72、N90、N962；大角咀單向往啟德的N20更直接暫停服務。另外，由柴灣往小西灣的82M線，於早上9時後就暫停服務；75、796S的晚上8時後班次暫停；22M的尾班車會提早於晚上8時55分開出。

九巴則縮減部份路線於早上10時至下午4時的時段，當中有路線縮至半小時一班，當中包括10條路線。



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運輸署早前表示，因應政府一系列的社交距離措施，遏制Omicron進入社區，以及應對乘客需求下降，署方於1月6日批准九巴、新巴及城巴在1月7日至20日期間，調整共341條路線晚上8時後的班次。署方續指，3間巴士公司在檢視最新的營運及服務安排後，再次向該署申請暫時調整部分巴士路線的班次，最終決定進一步批准調整其中134條路線，於1月17日至20日晚上8時前非繁忙時段的班次。

運輸署當時強調，調整後班次一般最多延長不超過5分鐘，而延長後的班次間距時間不會超過30分鐘。另外，6條個別低載客量的通宵路線，由於有替代路線而獲批准暫停，或其班次間距時間在調整班次後不會超過60分鐘。

根據新巴城巴昨日公布的最新通告，來往灣仔北及杏花邨的N8、來往華貴邨及鰂魚涌的N72、來往海怡半島及中環的N90、來往屯門（龍門居）及銅鑼灣的N962等4線通宵路線，最長班距為60分鐘，即市民隨時需等車1小時。另外，由大角咀單向往啟德的N20，更直接暫停服務。

另外，有部份班次亦提早「收車」，包括由柴灣往小西灣的82M線，於早上9時後就暫停服務；來往深灣及中環的75，以及來往將軍澳站及牛頭角站的796S，會暫停晚上8時後的服務；來往啟德郵輪碼頭及土瓜灣的22M，其尾班車會提早於晚上8時55分開出。

九巴方面，與1月6日運輸署批准的班次調整相比，今次最新縮減了早上10時至下午4時部份路線的班次，包括來往長沙灣（麗閣邨）及九龍城碼頭的6F、來往竹園邨及紅磡站的11K、來往嘉亨灣及赤柱炮台的14、循環來往油塘（崇德圍）及尖沙咀14X、循環來往啟業及旺角的24、來往深水埗及尖沙咀東的203C、來往廣播道及尖沙咀東208、來往富安花園及樂富的84M、來往恆安及沙田站的85K、來往天水圍市中心及紅磡的269B。上述10條路線的於相關時段的班距，最長為30分鐘。