禁晚市堂食｜341條巴士線晚上8時後縮班　55%路線或等30分鐘

晚市堂食昨日（7日）起暫停，運輸署批准341條巴士線在晚上8時後縮班14天，指班次一般最多延長不超10分鐘，延長後候車時間不超30分鐘。九巴及新巴城巴日前在其應用程式內上載了新時間表，輪候時間由12分鐘至60分鐘不等，縮班的巴士線有約55%的路線可能要待30分鐘，有3條線要等逾30分鐘。



九巴、新巴及城巴日前分別在其手機應用程式悄悄上載縮班後的時間表。於昨日至1月20日的晚上8時後，有341條路線路線縮班，當中有187條路線最長需要等30分鐘，佔受影響路線約55%，亦有3條路線要等半小時或以上，包括城巴來往深灣及中環的75線、九巴來往粉嶺及灣仔北的978線，以及九巴來往青衣及九龍城碼頭的41線。

縮班路線遍布各區，亦有多條過海線、通宵線，乘客可以透過巴士公司的手機應用程式查閱巴士到站時間。運輸署暫批准相關巴士線縮班14日，會因應實際情況檢討，而晚上8時前的班次則維持不變。