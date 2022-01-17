太和邨居和樓住戶檢測呈初步陽性　覆檢結果不確定　大廈封區檢測

新冠肺炎疫情未止。政府宣布，今日（17日）晚上7時起，大埔太和邨居和樓須封區檢測，目標明日上午約7時完成行動。

政府解釋，今日發現一宗初步陽性個案曾在上址居住，但檢測後結果為不確定，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



有住戶的檢測結果為不確定，大埔太和邨居和樓今晚須封區檢測。（盧翊銘攝）

政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2021年12月28日至2022年1月17日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年1月19日或之前接受強制檢測。另外，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

大埔太和邨居和樓須封區檢測。

▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼

