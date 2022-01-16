Omicron｜巴基斯坦裔Foodpanda外賣員檢測再呈陰性　評為復陽個案

29歲巴基斯坦籍的Foodpanda男外賣員早前確診，列源頭不明個案。惟他入院後檢測呈陰性，再連續兩日檢測也未有出現陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）表示，他最新的檢測結果亦呈陰性，故評估他是復陽個案，其密切接觸者亦無須再檢疫。



早前宣布染疫的巴裔男外賣員，今日宣布被評為復陽個案，其密切接觸者無須再檢疫。（資料圖片／余俊亮）

密切接觸者亦無須再檢疫

張竹君表示，日前宣布染疫的巴裔男外賣員（個案編號13022），最新的檢測結果再呈陰性，即已連續三天測試陰性。張指，他早前的檢測陽性結果亦「好弱」，綜觀他的流行病學、化驗報告等，評估他是復陽個案，其密切接觸者亦無須再檢疫。

該名男子去年9月底由肯亞到港，居於天水圍天逸邨逸灣樓，他早前因交通意外送院。1月13日，衛生防護中心宣布，他的檢測時呈初步結果陽性，但他病毒量較低，而之後再檢測時便轉為陰性。他除了曾為Foodpanda送餐外，亦曾到啟德一個地盤工作。

他在14日、15日的檢測都呈陰性，衞生防護中心曾表示，若今天檢驗結果都屬陰性，相信大機會屬復陽，將列復陽個案。

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼

