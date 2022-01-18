大坑東邨東滿樓疑爆垂直傳播　全幢14號單位住戶須撤離檢疫

大坑東邨東滿樓出現垂直傳播，是今次第五波疫情的第三宗大廈垂直傳播個案。港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今日下午（18日）聯同聯同環保署、屋宇署到場視察。



514號單位最先發現有確診個案，即於海景絲麗酒店完成檢疫、並受房間交叉感染的43歲巴裔婦人一家。袁國勇表示，該單廚、廁都設強力抽氣扇，病毒隨暖空氣會抽出去樓上，而614號單位無抽氣扇並長開窗，相信經抽氣扇傳播「機會最大」。他建議，大坑東邨東滿樓1至11樓14室向住戶須撤離。



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歐家榮表示，日前確診的43歲女子（個案13045），在油麻地香港海景絲麗酒店完成檢疫後，回到東滿樓居住，同住5名家庭成員於1月15日被送入檢疫中心，1月16日全部陽性，CT值介乎10幾至30幾。透過大廈後續強制檢測，發現居住樓上的614號單位的兩名住戶樣本呈陽性，包括一名42歲家庭主婦，CT值34至35；及她的3歲幼女，1月16日曾發燒，CT值32至33；二人的三名同住家人仍然陰性。

▼1.15大坑東邨東滿樓強制檢測▼



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614單位不時會聞到臭味

同一座向有兩個單位出事，袁國勇視察後確認存在垂直傳播風險。他指，614單位會不時會聞到臭味，會檢視室內糞便渠有無煙囪效應，將取廁所喉管駁位出口樣本。而先確診的514單位，廚廁都有強力抽氣扇，六人的暖空氣同時抽出屋外向上升，但614單位並無抽氣扇，廁所只有一把風扇，並長年不關窗，故懷疑空氣因而抽入614單位。

袁國勇認為，不排除有兩個可能性，即經渠管或抽氣扇傳播途徑，渠管維修情況「好好」，但現時仍不能排除駁口位間中會出問題，他認為經抽氣扇傳播「機會最大」，514一個單位內有6人確診，病毒量會好高，一用強力抽氣扇，很易擴散出去。他認為，當局應要求1至11樓的14室住戶撤離。他呼籲市民注意U型隔氣管要加水，同時注意屋內有無臭味。

▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼

