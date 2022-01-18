01消息｜BA.2傳播力驚人　繼巴裔婦1傳9　今午急症室再現2個案

撰文：曾凱欣
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Omicron新變種「BA.2亞型」殺入本港社區，油麻地香港海景絲麗酒店檢疫人士出現交叉傳染，巴裔婦檢疫後返回社區，四日後揭染病，九名親友今日確診。是本港首現的Omicron「BA.2亞型」變種病毒傳播鏈，病毒更有可能已傳播至患者居所的東滿樓的樓上住戶，以及其中一名患者同場考試的同學，亦有機會傳播給學校所在大廈美孚新邨3期百老匯街74號的樓上住戶。

消息指，今午有兩名患者到公院的急症室求診後，檢測呈初步陽性，且源頭未明，病毒基因屬Omicron「BA.2亞型」，懷疑屬巴裔婦群組再擴大，顯示「BA.2亞型」有機會在社區造成爆發。

早前一名43歲巴基斯坦籍婦人確檢疫返回社區後確診，患者再傳染給5名同住家人和4名親友。九人至少在社區逗留4天方揭染疫。

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該名女患者帶有Omicron「BA.2亞型」變種病毒，有別於過往望月樓及空姐母親群姐的「BA.1亞型」，屬首次傳入本港社區，且第一代已傳染9人，傳播力驚人。

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除今日新增的群組個案外，據消息指，再有兩名患者今午到急症室求診後，檢測呈初步陽性，懷疑屬巴裔婦群組，即「BA.2亞型」有機會在社區造成爆發。

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