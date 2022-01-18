商人稱曾借4千萬予華懋基金　官司完結未獲還款　連本帶利索1.6億

商人聲稱於2009年時曾向華懋慈善基金借出逾4000萬元，以助基金和陳振聰打官司，惟基金在官司完結後未有還款，故向基金追討本金和利息逾1.6億元。案件今(18日)在高等法院開審。代表基金的律師質疑，有關款項是捐款而貸款，商人即反斥說：「扯蛋(胡說八道)」，又形容基金「吃人不吐骨頭」。



原告林義雄，被告華懋慈善基金有限公司。本案爭議，為涉案的逾4200萬元屬貸款或是捐款，華懋慈善基金指該筆款項為捐款。

指被告圖抺殺該項借款

代表被告的大律師盤問林義雄時指，相關涉款為捐款，林是為討好華懋集團，以爭取和華懋旳生意，但因林的公司及後和華懋出現糾紛，林因不甘心，才把捐款說為借款。以普通話作供的林謂：「扯蛋(胡說八道)。」反指對方「吃人不吐骨頭」，質疑該說法圖抺殺該筆借款。

認為打贏陳振聰就是案件完結

對於林義雄指，和被告協議當爭產案件完結，被告便需還款，被告問林，是否和被告討論什麼是「完結」，林坦言沒有和對方商討，並說：「打嬴陳振聰就是。」

被告的律師又指，因龔如心的遺產複雜，即使爭產官司完結，仍有很多事務要處理，因此龔如心胞弟龔仁心不會稱爭產案完結，基金便還款。林義雄回應說：「如果我有你這個水平，就唔會借錢。」

案件編號：HCA 764/2015