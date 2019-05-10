華懋集團指有人不合作協助調查　即停龔仁心、龔中心及龔因心職務

華懋慈善基金會主席龔仁心周三（8日）冒着「冒住俾人殺頭嘅風險」召開記者會，聲稱有人分割已故主席華懋集團同慈善基金。事件今日（10日）有新發展，華懋集團行政總裁蔡宏興今向員工發通告，指由於龔仁心及其太太劉元春、龔中心及龔因心沒有充分配合調查專責小組的調查工作，故凍結龔仁心、龔中心及龔因心三名管理層職員的職務；而劉元春的職務早前已被停止。 華懋集團回應指，上述安排不會影響集團的日常運作及管治方針；華懋慈善基金的任何聲明均與本集團無關。

龔仁心周三指已去信要求律政師撤換龔如心遺產管理人。（資料圖片／余俊亮攝）

已故華懋集團主席龔如心胞弟、華懋慈善基金會主席龔仁心周三（8日）突召開記者會，怒斥臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所涉管理賬目不善，並向律政司舉報要求撤換臨時遺產管理人。

另上周有報道指，華懋慈善基金向律政司舉報臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所，向華懋集團前行政總裁楊光支付1,779萬元的補償費用。華懋事後集團認為事態嚴重，決定成立調查專責小組，並通過動議，即時凍結人事部主管劉元春的所有職務，直至另行通知。

至今日（10日）華懋集團行政總裁蔡宏興再向員工發通告，指龔仁心、劉元春、龔中心及龔因心沒有充分配合調查專責小組的調查工作，決定除了已被凍結管理職務的劉元春外，即時凍結龔仁心、龔中心及龔因心三名管理層職員的職務。

龔仁心昨日開記者會，要求撤換姊龔如心的遺產管理人。（資料圖片）

華懋集團證實有人事變動

華懋集團晚上證實管治委員會及管理層有人事變動，並指出部分管治委員會委員及管理層職員對調查工作採取極不合作的態度，故管治委員會已經凍結三名管理層職員的職務，直至另行通知，臨時遺產管理人亦已經終止相關人士作為管治委員會委員的職務。有關人士分別為龔仁心及劉元春夫婦、龔中心及龔因心。

聲明重申，在華懋慈善基金與律政司就終審法院於2015年5月的判詞下相關的法律及管治架構達成協議之前，華懋慈善基金與華懋集團並無任何管理及業務上的關係。