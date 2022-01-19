陳肇始除夕出席牙醫學會晚宴　據悉無留下晚膳

Omicron疫情去年底殺入社區，政府隨即收緊各類防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始於去年12月31日除夕的疫情記者會上，呼籲市民參加大型活動可免則免，盡量避免去擠逼或不戴口罩的地方。但她於當日記者會後，傍晚時份出席了香港牙醫學會七十周年晚宴暨周年餐舞會，並曾上台致辭。

食衞局今日(19日)回覆指，陳肇始於12月31日晚曾出席香港牙醫學會慶祝70周年的活動，當日是以官方身份出席作為主禮嘉賓，藉此機會感謝不同界別的醫護人員過去兩年的抗疫工作並為他們打氣。據悉，陳肇始當晚並無參與需除下口罩的活動，包括無留下晚膳及參加倒數活動等，在活動結束前已離開。



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食衞局：陳肇始以官方身份出任嘉賓

食衞局稱，陳肇始當日是以官方身份出席作為主禮嘉賓，藉以感謝不同界別的醫護人員過去兩年的抗疫工作，並為他們打氣；以及感謝香港牙醫學會對政府政策的支持，尤其是不少牙醫有參與政府的「關愛基金」下，為有需要長者及市民提供的牙醫服務，亦鼓勵更多愛心牙醫參加。

陳肇始在致辭時，亦有提及最新疫情，以及當日政府召開的記者會，公布首次發現Omicron變種病毒株在本地傳播的情況，呼籲各人要提高警覺，當晚亦特別呼籲出席的牙醫要提醒病人接種新冠疫苗，尤其是長者，同心抗疫。

局方在當晚活動前已提醒主辦機構需嚴守防疫措施，包括影相時不要除口罩、不要敬酒等，而局長亦在有關活動程序完結後離開。

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