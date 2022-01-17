新冠肺炎｜政府免費派30萬套快速測試套裝　民政署：不能代替強檢

民政事務總署今晚（17日）宣佈，未來數周内將於全港18區向有需要居民派發30萬套新冠病毒快速測試套裝。據悉，派發為相達生物科技測試套裝。



政府强調，以快速測試套裝進行的檢測，並不能取代政府的強制檢測要求。如因強制檢測公告而需要進行檢測的市民，必須到流動採樣站、社區檢測中心或可本地醫療檢測機構。政府又呼籲，如自覺有感染風險的人士盡快進行自願檢測。



據悉，當局會向市民派發相達生物科技的快速測試套裝。（盧翊銘攝）

長者、外傭和對身體狀況有懷疑人士可獲派

民政事務總署今（17日）宣佈，將於未來數周内於全港18區内向有需要的居民免費派發30萬套新冠病毒快速測試套裝。

當局表示，因應社區懷疑出現隱形傳播鏈，呼籲自覺有感染風險的人士應儘快進行自願檢測。民政署將會向有需要的居民，包括長者、外籍家庭傭工和對身體狀況有懷疑的人士等，派發2019冠狀病毒病快速測試套裝，並建議他們自行作檢測，以有效地及早識別有否被感染，保障患者和他們的家人。

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



+ 2

民政署發言人強調，以快速測試套裝進行的檢測，並不能取代屬政府強制檢測的要求。如市民因強制檢測公告要求，而需進行檢測的人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合相關的要求。