火頭處處多校爆疫　張竹君︰開始非常嚴峻　當局留意中學需否停課

本港第五波疫情持續擴散。衞生署衞生防護中心今日（19日）交代，現正調查16宗確診個案及逾10宗初步陽性個案，包括有本地無源頭個案，傳播鏈更殺入多間學校。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君明言，本港疫情「開始非常之嚴峻」，形容現在傳播鏈有「幾個火頭」。

位於美孚的地利亞修女紀念學校有學生確診後，曾與染疫學生同場，負責監考的一名女老師，檢測結果亦呈初步陽性，目前未知如何傳染，須調查該校是否存在超級傳播，而該校兩班須檢疫。對於中學需否停課或提早放農曆新年假，張指，政府及有關局方會留意，有很多因素考慮，如有決定會公布。



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張竹君今日交代多宗本地初步陽性個案後，特別指出「大家都睇到啦，而家越來越多搵唔到源頭個案，疫情開始非常之嚴峻，社區有啲隱性傳播，甚至係好明顯傳播。」她續形容，現在傳播鏈有「幾個火頭」，包括Delta變異株，可能與寵物店Little Boss群組相關。

另外，除居於大坑東邨東滿樓的回港巴裔婦爆疫，附近的深水埗、元州街及區內其他地方都有個案，包括美孚一帶，張竹君多次呼籲有關地區居民盡快檢測，找出隱性傳播鏈。她指，現時檢測站沒有人龍，「大家好易做到檢測」。至於維園跳舞群組，她認為，雖未有新個案，但擔心會否有個案處於潛伏期，而未被發現。

▼1.18袁國勇及衞生署到大坑東邨東滿樓調查垂直傳播▼



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今日亦有多間學校的師生確診，包括香港管理專業協會李國寶中學，在北角學之園幼稚園暨雙語幼稚園（鰂魚涌君豪校）的女教師，彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的17歲學生，則初步陽性，三宗個案均源頭不明。

至於東涌映灣園一期1座的3宗個案，分別11、14、16歲，份屬三兄弟。該家庭兩名大兒子讀佛教筏可紀念中學，細仔讀大嶼山國際學校，曾於1月15日到美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）3M班學生（個案#13079）家中食飯。

張竹君疑美孚地利亞有否超級傳播

地利亞修女紀念學校兩名學生確診後，曾於1月14日監考兩班學生的一名女老師，今日亦初步陽性。張竹君明言，考試期間無時間聊天、過位及接觸，對於病毒如何傳播「我都覺得奇怪」，指以往幾波疫情「好少咁嘅情況，有機會情況唔係太一樣。」懷疑是否存在超級傳播，但由於該校兩班考試都有傳播，為謹慎起見，有關班別學生全部都要檢疫。

對於是否建議中學停課或提早放農曆新年假，張竹君指，政府及有關局方會留意住，有很多因素考慮，如有決定會公布。

▼1.18美孚新邨第三期百老滙街72-74號封區檢測▼



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▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼

