倉鼠染疫｜聖若瑟英中男生疑染Delta　源頭未明或LittleBoss相關

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，新增16宗確診，十多宗初步陽性個案，當中部分沒有源頭。彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學一名17歲男生初步確診，他居觀塘凱滙3座，初步感染L452R病毒株，有可能與Delta有關，但未曾到過懷疑出現動物傳人的寵物店Little Boss，亦沒有飼養倉鼠，正追查感染源頭。



一名就讀彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的17歲男生初步確診。（張美華攝）

男生住觀塘凱滙 沒養倉鼠沒去過Little Boss

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名就讀彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的17歲男生初步確診，他居住觀塘凱滙3座，暫未有源頭。男生本月15日起發燒，兩日（17日）後求診，交還檢測樣本結果呈初步陽性，他沒有去過強制檢測或高危地方，亦沒有去過寵物店Little Boss，亦沒有養倉鼠。

初步帶L452R病毒株疑Delta 曾訪旺角中心、觀塘apm及樂富廣場等地方

張補充，男生初步感染L452R病毒株，有可能是Delta，亦有可能同倉鼠Little Boss群組相關，患者本月12日在觀塘apm Fiesta吃泰菜，14日到過樂富廣場，15日去過旺角中心及新之城，16日下午1時半曾到大盛日本料理，正追查感染源頭。

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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多間中學爆疫 李國寶中學14歲中三學生初步確診

同時，今日另有多位中學生確診或初確診。其中，香港專業協會李國寶中學一名14歲中三學生初步確診，學生是患者#13079的家人，居住東涌映灣園，本月17日最後上學，18日有咳嗽和頭痛，傳播源頭相信來自家人。該學生本月14日去過東涌清真寺，亦有上學，有時會在藍天海岸與朋友聊天，會作出追蹤。

曾訪地利亞確診男生家 一家三兄弟初確診 分讀佛教筏可紀念中學及大嶼山國際學校

另有3名初步確診者為一家人，分別11歲、14歲、16歲，他們曾到訪同一幢的朋友，該朋友為美孚地利亞修女紀念學校中三M班學生，目前已確診，料因此感染，而3人分別就讀大嶼山佛教筏可紀念中學及大嶼山國際學校。