封區檢測｜凱滙、富昌邨富悅樓、葵涌邨逸葵樓圍封　涉住戶染疫

第五波新冠肺炎疫情爆發，近日再現新火頭，17歲聖若瑟英文中學學生確診，感染源頭不明。疑染delta變種病毒。他居住的觀塘凱匯第三座於今日傍晚6時半被圍封，居民要留在家中等候，並於明日零時前接受檢測，預計明早6時半可以完成行動。



深水埗富昌邨富悅樓外，晚上7時許亦有警員拉起橙帶圍封，有住戶涉初步確診個案，惟今日疫情記者會上，未有提及有關情況。



出現兩宗個案的葵涌邨逸葵樓晚上7時亦被圍封，分別涉及一名79歲男子和另一名在國泰貨運站工作的男子。



▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



（政府新聞處圖片）

政府發言人表示，由於今日發現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

（政府新聞處圖片）

觀塘凱滙第三座涉及今日確診的17歲聖若瑟英文中學學生，疑與寵物店群組有關，但感染源頭未明；葵涌邨逸葵樓則出現兩宗個案，包括一名到仁濟醫院照腸鏡，於篩查時確診的79歲男子，以及另外一名在國泰航空貨運站剷車司機初步確診個案，兩人居於不同層數及座向；深水埗富昌邨富悅樓則涉有住戶初步陽性，惟疫情記者會上未有提及有關個案。

發言人續指，目標是爭取於明日上午約六時三十分完成行動，若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼



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