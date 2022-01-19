補習老師等涉串謀謀殺　次被告稱會離港　著女證人同日試槍及埋伏

補習老師涉與Wargame（野戰）戰友串謀計劃謀殺騙財「背叛者」案續審。涉案的女證人今日（19日）繼續以特赦證人身份作供，她稱補習老師曾帶到荒廢校舍內試槍，但發出巨響，兩人便即離開，並叫女證人繼續保管那槍。女證人又指，補習老師又向她透露將會離港去日本，並指示她與同案另一被告在他離港當日再去試槍，然後去埋伏事主，惟計劃未有實行她已被捕。



兩名被告：蘇緯軒（18歲，無業）及蘇翰韜（29歲，補習老師），被控串謀在2018年11月某日至12月31日，在香港與翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

女證人曾跟次被告往試槍

翟詠詩以特赦證人身份繼續作供，她稱當年12月30日按次被告蘇翰韜指示，帶同對方交她保管的手槍及彈匣等，與他一同前往廢校試槍，走到廢校盡頭時，她將手槍交予次被告。

試槍後叫女證人保管槍枝

翟指次被告在廢校的一個課室中拾起木頭，放在窗口位置，瞄準開槍，次被告開槍後說：「嘩好大聲，快啲走，快啲走。」次被告並將手槍、彈匣及1顆子彈交給她，她接著便放回原本的袋內。離開途中，次被告更提及以前在洛杉磯試過開槍，又指「帶埋headset都無咁大聲」，及後給了她一個耳塞。

透露會離港並著當日再試槍及埋伏

翟又提到，試槍事件後，次被告稱他1月1日會前往日本，著她當日約首被告蘇緯軒再試槍，又叫她試槍後到事主家樓下「伏哈比人（即事主）。」不過，她在除夕倒數後卻聯絡不上首被告，她返家後即遭警方拘捕。

案件編號：HCCC331/2020