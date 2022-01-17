疑不滿遭背叛計劃殺人　兩男否認串謀謀殺　被捕稱製作反社會電影

男補習老師疑不滿一名男子騙財兼背叛了他，涉計劃把該男子殺死，並找來Wargame（野戰）戰友一同把計劃實行，他們不但將槍及滅聲器，交託一名女戰友保管，並有帶女戰友試槍及指示她如何殺人。惟計劃未有實行，補習老師、女戰友及一名男戰友已被捕。男補習老師否認指控，更稱他在籌備製作反社會電影，被捕的男戰友亦有參份參與。兩男否認串謀謀殺，案件今(17日)在高等法院開審，控方透露，案中的女戰友已認罪，並將會在免予起訴的保障下作供指證兩男。



兩名男被告：蘇緯軒（18歲，無業）及蘇翰韜（29歲，補習老師），被控串謀謀殺罪，指他們於2018年11月某日至12月31日，在香港與翟詠詩及其他人，串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間，串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

首被告蘇緯軒(圖)否認串謀謀殺。(資料圖片)

涉案人等是Wargame戰友

控方開案陳詞指，次被告蘇翰韜與女證人翟詠詩於2016年在網上認識，後來翟

亦認識了首被告蘇緯軒，她在2017年與兩名被告一同玩Wargame（野戰），另兩名男子「Samuel」及「Alan」，亦同為他們的「戰友」。

次被告與翟性交卻稱不能成為情侶

後來次被告與翟發展親密關係，二人曾在廢棄的學校內發生性行為，次被告卻稱二人不可以成為情侶，又透露事主林靖峰曾以欺詐手段獲取金錢，也背叛了他，所以他想殺死事主。

翟把槍交次被告始知有殺人計劃

翟在次被告的指示下，曾跟蹤事主，次被告又曾在2018年11月中，將兩個袋交予翟保管，並稱內有玩具槍及玩具步槍，他又叫翟致電事主，及以Google翻譯與事主通話。

2018年12月5日，次被告在翟家中打開早前交予她的袋，展示了兩枝手槍、滅音器，又把已上彈的彈匣放入另一袋，又叫翟買一些化學品。翌日，翟與首被告及「Alan」在葵涌見面，她將載有手槍等的袋子交予首被告，她被指示負責監視事主的寓所，她那時才知次被告指示首被告及「Alan」殺死事主。

稱若行動失敗要翟親自下手殺人

翟後來獲告知行動取消，她取回原本裝有手槍的袋時，發現手槍已被裝上滅音器。次被告將行動失敗歸咎於翟，並稱如果行動最終失敗，要翟親自下手殺死事主。

透露已買機票準備逃去日本

在2018年12月中，次被告指示翟買多項化學品，並稱有關的混合劑可產生爆炸並殺死事主，又透露他已買了機票打算逃去日本。

次被告後來兩度帶翟到廢棄學校試槍，惟只有在2018年12月30日該次成功，過程中引起巨響。次被告及後告訴翟，若她要開槍的話，她要向事主的頭部及身體各開3槍，這樣才可殺死事主。

被捕後稱在製作反社會電影

兩被告及翟分別在2018年12月31日及2019年1月1日被捕，次被告在警誡下稱，他只是在製作反社會電影，首被告亦有參與製作，否認有意圖殺死任何人包括事主。

控方將會傳召已承認無牌告管有槍械及彈藥罪的翟作為證人，她會在免予起訴的保障下作供。

案件編號：HCCC331/2020