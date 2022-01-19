立場新聞停運｜楊天帥稱已辭任英國分社主任　委託公司清盤

警方國安處去年12月29日以「串謀發布煽動刊物」罪，拘捕《立場新聞》6名現任或前任高層，及前《蘋果日報》副社長陳沛敏。《立場新聞》同日下午宣布停運及遣散員工。

時任英國分社主任楊天帥今日（19日）表示，已於去年12月30日辭任《立場新聞》英國分社主任一職，並已委託公司進行清盤程序。



楊天帥表示，已於2021年12月30日辭任《立場新聞》英國分社主任一職，並委託英國 WSM MBI Coakley LLP 公司進行清盤程序，預計於1月底或2月初進行正式清盤程序。

翻查資料，楊天帥去年12月30日已於facebook表示，由於立場新聞已停止運作，故立場新聞英國分社亦宣告停止業務。

早前政府以發布煽動刊物罪針對《蘋果日報》及《立場新聞》等傳媒機構，是自回歸後，首次有傳媒機構涉及煽動性質的罪行而被檢控及拘捕。

▼2021年12月29日 200警力搜《立場》辦公室▼



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▼2021年12月29日 立場新聞停運▼

