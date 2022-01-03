眾新聞停運︱《獨媒》葉蔭聰：媒體受寒蟬效應　料日後資訊零散化

繼《立場新聞》於12月29日宣布停運後，另一間網媒《眾新聞》昨日（2日）亦宣布因社會環境惡化，將會停運。一年內先後有多間媒體停運，令外界關注到香港媒體生態如何走下去。

網媒《獨立媒體》創辦人葉蔭聰今早（3日）在商台節目上表示，現時媒體生態所面對的壓力愈來愈大，性質都是政治壓力，《獨媒》本身亦不例外，但由於他已沒參與日常運作，不知內部有何打算。他不認同特首林鄭月娥所指「日日都有對政府的批評，所以沒有寒蟬效應」的說法。



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葉蔭聰指，《獨媒》最初成立的宗旨，與2003、2004年的政治氣氛有關，當時有一批文化人認為媒體需有自主性，不應再依靠傳統大媒體，因此自行創立網媒，以小本形式營運，「嗰個年代（成立的網媒）都得返我哋」，不過其本人近6、7年已沒有參與編採工作，承印人亦不是他。葉指，成立早期本身預計未必會長期維持，「搞一段時間都可能要執」，但主要是財政上的問題，現時媒體所面對的主要壓力很明顯不是財政，而是政府方面的公權力。

他不認同特首林鄭月娥聲稱「寒蟬效應不存在」的說法，當時林鄭所指的是「對政府的批評仍然存在」，但兩者的性質明顯不同，有「偷換概念」之嫌，因為有些親建制媒體確實會對政府有嚴厲批評，但背後政治含義和被視為反對派媒體肯定不一樣。他指，因建制媒體對政府的批評，可能會被視為一種「親政府陣營間的派系鬥爭」，他亦不希望香港的媒體生態，會只剩親制陣營的內部矛盾。

葉回覆《香港01》記者指，現時有關《蘋果日報》、《立場新聞》的案件未到正式審訊階段，難以討論所謂「界線」，但指一些「唔知係真定假」的警告，往往就是寒蟬效應的來源，「愈是不清楚的界線，寒蟬效應就愈大，令大家驚、唔講」。

葉蔭聰。（資料圖片）

稱資訊會更零散化、更助長謠言

葉蔭聰指，香港始終是國際大都會，互聯網資訊流通發達，仍未被嚴厲地控制，而媒體其中一個用途是查核資訊的真偽。當其中一方立場的媒體消失，只會令那個陣營的支持者零散化、相關資訊更難查核，這可能反而會助長謠言。