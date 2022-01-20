封區｜政府一晚圍封三大廈　各涉住戶初步確診染變種病毒

全港多區爆發疫情，政府於晚上7時圍封天水圍天靖街3號天盛苑盛謙閣（H座），所有在內的人士須要留在其處所並接受強制檢測，預計明日凌晨零時三十分前安排居民進行檢測，並於明早上午約7時完成行動。



荃灣沙咀道363號名逸居第一座亦涉有住戶初步陽性，並涉及變異病毒株，而於晚上7時30分起圍封並進行檢測，料明早7時完成行動。有關個案為37歲女士，在觀塘任職銷售員，感染源頭未明。



長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓亦於晚上7時封區檢測，涉24歲社工助理初步確診個案。



1月19日，長沙灣邨長欣樓封區檢測



長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓封區。（政府新聞處圖片）

長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓晚上7時封區檢測，疫情記者會指出，個案涉及一名24歲社工助理，在葵涌上班，平日上班帶飯，本月10日曾到東涌Starbucks，15及16日到恒豐酒店staycation。患者於1月17不適，翌日樣本結果呈陽性，CT值為22，暫未有病毒分析結果。

天盛苑盛謙閣（H座）封區。（政府新聞處圖片）

政府發言人指，在上述3個屋苑都有居民出現初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

名逸居涉及個案為37歲女士，在觀塘任職銷售，潛伏期曾到荃灣牛奶冰室、海逸皇宮大酒樓等，暫未有病毒分析結果。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月7日至1月20日期間曾身處名逸居第一座內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月22日或之前接受強制檢測。