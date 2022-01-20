疫情｜日增逾20宗初確診　至少3宗冇源頭　張竹君：有大爆發風險

本港疫情再趨嚴峻，今日新增14宗確診個案，當中10宗屬本地個案；另涉20多宗初步確診個案，當中，3宗屬本地源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，預計會陸續出現源頭不明個案，不確定是否只有3宗。她指，今日有多宗確診個案，包括逸葵樓及與早前確診相關的個案，認為疫情有大爆發風險，因不確定社區所存在的傳播鏈。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，預計會陸續出現源頭不明個案，不確定是否只有3宗。（盧翊銘攝）

料陸續出現源頭不明個案 張竹君：因不確定社區所存在的傳播鏈

張竹君在疫情記者會表示，預計本港會陸續出現源頭不明個案，而今日初步確診個案在記者會舉行之時亦正在增加，難確定源頭不明個案是否只有3宗。她指，今日有多宗確診個案，包括逸葵樓及與早前確診相關的個案，認為疫情有大爆發風險，因不確定社區所存在的傳播鏈。

香港仔老翁疑染Delta 每日到香港仔中心龍薈飲茶 Little Boss確診女顧客丈夫亦曾訪

至於截至中午的20多宗初步確診個案中，至少3宗屬源頭不明，包括：居於香港仔中心港昌閣的82歲老翁，帶L452R病毒，即涉Delta變種病毒。張竹君表示，82歲患者每天早上與太太到龍薈飲茶，而Little Boss確診女顧客丈夫（#13073）曾到龍薈吃午飯，未知兩個案是否有關連。她指，龍薈職員檢測後呈陰性，已要求食肆停業及大清洗，並呼籲曾到該處用膳的市民接受檢測。

曾到佐敦恆豐酒店staycation 社工助理初確診源頭未明

24歲社工助理，居長沙灣長欣樓，在葵涌上班，平日上班帶飯，本月10日曾到東涌Starbucks，15及16日到恒豐酒店staycation。患者於1月17不適，翌日樣本結果呈陽性，CT值為22，暫未有病毒分析結果。

荃灣名逸居37歲女中招 潛伏期曾到荃灣牛奶冰室

37歲女士，居於荃灣名逸居一座，在觀塘任職銷售，潛伏期曾到荃灣牛奶冰室、海逸皇宮大酒樓等，暫未有病毒分析結果。

▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼

