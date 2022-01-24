葵涌邨｜逸葵樓升降機大堂垃圾堆積　映葵樓飯盒放垃圾旁恐再爆疫

葵涌邨疫情大爆發，至昨日累計錄得逾173宗確診及初步確診個案，逸葵樓及映葵樓為重災區，兩幢樓逾5,000居民需原址隔離兼強制檢測五日，當局提供一日三餐。葵涌邨疫情由拾荒者及清潔工引爆，爆疫後情況仍甚差，有網上圖片可見，逸葵樓有樓層升降機大堂，垃圾堆積無人清理；映葵樓則有居民反映，派飯的工作人員將兩箱飯盒放在樓層升降機大堂就離開，與旁邊家居垃圾為鄰，「就咁揼低兩箱飯喺個lift（升降機）口」，又指不少街坊未獲派飯，十分浪費。



有逸葵樓居民分享升某個層數降機大堂照片，垃圾堆積如山。(讀者提供圖片)

映葵樓居民群組的相片顯示，一箱裝滿尚有熱度旳飯盒放在地上，左邊為一堆垃圾。(讀者JAN HARA提供圖片)

居民檢測完獲贈罐頭鮑魚、蛋散蛋卷

據葵涌邨居民社交程式頻道分享的照片可見，昨晚有居民獲派即食麵及飲品外，尚有罐頭鮑魚、豆豉鯪魚、蛋散、蛋卷、即食糖水、水果等。有居民表示，這是在完成檢測後獲派食物，但罐頭鮑魚數量有限，早段時間做檢測才有，太遲去已無份。

由於全個葵涌邨的清潔工都因有同事確診而被送往檢疫，邨內垃圾乏人清理。從逸葵樓居民拍攝的相片可見，有樓層的升降機大堂，堆積住戶棄置的垃圾，垃圾箱已滿而無人清理，不少住戶於是就放置在地上，多達數十袋，恐有播毒風險。

居民：工作人員就咁揼低兩箱飯喺升降機口

逸葵樓及映葵樓居民原址隔離五日期間，當局提供一日三餐。有映葵樓居民於社交媒體投訴，指負責派飯的工作人員「就咁揼低兩箱飯喺個lift(升降機)口」，又指「有好多街坊鄰居未有飯派度(到)比佢哋」，呼籲網民分享消息。

從相片可見，有兩箱裝有熱食的飯盒箱被放在地上，不知原因，但位置甚差，相中可看到旁邊就有一堆垃圾，甚不衞生，也擔心若是患者使用過，可能污染食物並播毒。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚晚餐▼



+ 4

葵涌邨至今錄得逾170宗確診及初步陽性個案，分布在七幢大廈。不少居民昨日紛往邨內超級市場入貨儲糧，有長者花逾千元買食物，免新年「糧盡」。記者昨日傍晚前往超市視察，發現大部分貨品供應充足，僅個別罐頭及包裝麵包售罄，無排隊人龍。