圍封強檢葵涌邨　聶德權稱動員近兩千公務員參與：感謝市民忍耐

撰文：吳倬安
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公務員事務局局長聶德權今（23日）稱，就葵涌邨內連日大規模的圍封及受限區域檢測行動，局方動員來自逾十多個不同決策局及部門超過1800名公務員參與，包括紀律部隊和文職部門人員，參與不同環節的抗疫工作，包括除了病毒檢測以外，亦參與登記、派發食物物資、人流管制安排，以及為有需要的居民提供轉介及支援服務等，「同事們都在重重挑戰下，以市民廣大福祉先行，繼續竭盡所能、緊守崗位。」

理解部分受檢市民情緒受影響

聶德權指，自今年一月開始，民政事務總署和房屋署已分別進行41次和10次的圍封檢測行動，涉及超過四萬名居民。聶德權稱，是次疫情變化來得急促和嚴峻，因此行動亦要快和具規模，強調明白圍封強檢行動為市民帶來不便及困擾，一些人情緒也受影響，「我實在感謝市民的忍耐，感謝受檢人士在這段時間內通力合作，配合進行檢測，並留在家中等候結果，等待圍封期完結。

聶德權又表示，近日疫情急速惡化，多區出現爆發，各部門公務員已做好準備、隨時待命，擔起抗疫責任，參與大規模的圍封強檢行動。聶德權晚上到大窩口邨須進行圍封強檢的富強樓視察，他稱是次行動由西貢民政專員和人員跨區帶領，同時有來自環保署和物流署的同事支援，加上警方和房署人員協助，與檢測承辦商配合，「大家齊心合力，把工作做好」。

聶德權晚上到大窩口邨須進行圍封強檢的富強樓視察。（聶德權Facebook）
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