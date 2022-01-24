強制檢測｜35處上榜　包括彩龍茶樓、又一城馬莎及葵涌蘇浙公學

本港昨日（23日）新增140宗確診個案，為一年半以來單日新高。食物及衞生局今日（24日）凌晨公布強制檢測公告，因應兩宗本地個案、17宗與輸入個案有關的個案，以及九宗初步陽性檢測個案，有33個地點被納入強制檢測公告，另外，因應在葵涌區內採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及個案包括兩名任職葵興港鐵站萬寧分店的推廣員、一名貨倉員工、一名海關關員等。

上榜地點包括東涌藍天海岸影岸紅A座第7座、葵涌蘇浙公學、東華三院陳兆民中學、獅子會中學、荃灣川龍彩龍茶樓、又一城馬莎百貨、葵涌商場大家樂等。



▼1月24日強制檢測公告詳情▼



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公告涉及的海關關員，於1月20日曾到萬寧貨倉參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名貨倉職員有接觸。海關於22日知悉該名貨倉職員確診，而該名關員亦因身體不適而到醫院求醫，昨日初步確診。

萬寧發言人指出，葵興港鐵站萬寧分店兩名員工及一名3號碼頭萬寧貨倉員工確診，貨倉職員曾經與該名海關關員接觸，而該名關員亦曾到過大埔分店，萬寧正等待當局安排患者密切接觸同事入檢疫中心，及將涉事分店消毒。

又一城馬莎百貨。(又一城網頁)

另外，因應最新的疫情風險評估，政府會由今日起至二月六日為全港清潔業工人提供免費2019冠狀病毒病自願檢測服務，他們可在社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測，以保障自己、家人和同事健康。

荃灣川龍彩龍茶樓。（蔡正邦攝）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月24日)▼



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因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

▼1月23日確診者居住大廈（強制檢測大廈）▼



▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼

