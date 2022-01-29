虎年｜車公籤文料來年續反復抗疫　市民通關無望：因有人心意急

牛年即將過去，過去一年，香港全年仍反覆受到疫情影響，百業蕭條，街上臨時商鋪、平價飯處處可見。近日第五波疫情大爆發，一日內確診人數過100人，虎年到會否有轉機？《香港01》記者本月20日率先到車公廟上香、求籤，問到今年香港能否抗疫成功時，車公靈籤求得61籤，有解籤居士指車公引指疫情曾好轉，但因名方不夠齊心，亦有人不夠盡力。



問到今年能否通關、到外地旅遊時，居士指因政策搖擺不定，三心兩意，過於心急，最後只能「落空」，直指今年可外遊機會微乎其微。



虎年｜車公靈籤批三月特首選戰：林鄭連任有挑戰 籲市民自求多福

疫情近日反彈，本港再次回復到疫情嚴峻時的從嚴抗疫生活，相信已疲倦不堪。《香港01》記者本月20日趁虎年將至，到車公廟上香、求籤，望指點迷津。問及香港前程時，獲得第61籤，籤文說，「傳來信息果無差，轉運時來自興家；篤志雲程須著力，何須今日賜榮華。」

傳來信息果無差， 轉運時來自興家； 篤志雲程須著力， 何須今日賜榮華。 第六十一籤

車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士解釋指，疫情以來香港處於穩定情況，因此「轉運」時來「自興家」，但重點是第三句「篤志雲程須著力」。即凡事各單位、方面對抗疫鬆懈、陳説，「單位唔夠盡力、又亦唔夠齊心」因此「榮華富貴未盡得到」，直指今年疫情仍反復未見曙光，「香港疫情唔會消退」。

車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士解釋指，「單位唔夠盡力、又亦唔夠齊心」，因此「榮華富貴未盡得到」，直指今年疫情仍反復未見曙光，「香港疫情唔會消退」。（梁煥敏攝）

本港現時已有超過百分之70的合資格市民接秩疫苗，市民絕大多數跟隨規例，戴上口罩等作保護，但陳指始終受到多個因素影響，加上各界未有齊心，相信未來一年要繼續無止境的抗疫生活，2023年至正式2024年才有轉機。

問到今年內能否「通關」，市民能自由進出內地及到進一步到外地旅遊時，抽到第94 號籤，陳不論「南北過東西」市民抱任何期待，只是「空游」，不必想太多，更要小心北面地區的影響，較多事發生。

雞公閉口雞母啼， 紫袍換脫素袍歸； 名利倒顛心意急， 空游南北過東西。 第九十四籤

簽文指「雞公閉口雞母啼，紫袍換脫素袍歸」。陳居士指，相信有一位當權者有較多想法，時不時提出意見，但由於該當權者「心意急」令「名利倒顛」即拿不定主意，以致兩邊不討好，徒勞無功。相信要有所轉機，可以外出工作、探親，甚至去旅遊，以籤文説以現時的情況來計算，並無可能自由外出，有待年尾或2023年。