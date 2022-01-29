虎年｜車公靈籤批三月特首選戰：林鄭連任有挑戰　籲市民自求多福

不足兩周後為新一年來臨，虎年將至，《香港01》記者周四（20日）率先到車公廟上香、求籤，問到今年的香港運程時，車公靈籤求得26籤，有解籤居士指各行業未能回復，經濟更差、市民「唔開心」，其中「人為善惡自報應」，大多市民要儲錢，「守財，下半年有錢買米食」自求多福。各界、港府要多行好事可能扭轉，但有一定困難，另外，北面會比較多險阻，駕駛、做事要比較小心一點較好。



三月將迎接特首選戰，車公籤文指林鄭月娥受疫情第五波影響，連任方面「有挑戰」，記者曾為此向車公求籤查問會否有提供方向時，抽得10號籤，解籤的居士稱，車公指示有一名對政局、組班了解而非曾做過特首的「男士」將有機會上任，可能化解局勢，還望政局發展。



疫情反彈，市民回復到疫情嚴峻時的從嚴抗疫生活，疲倦不堪，臨近農曆新年卻令百業受影響，《香港01》記者周四（20日）趁虎年將至，到車公廟上香、求籤，望指點迷津。獲得第26籤，「須信人間鬼最靈，人為善惡自報應；好香不須神前薦，臨事何須叩靈聖。」

虎年｜車公籤文料來年續反復抗疫 市民通關無望：因有人心意急

須信人間鬼最靈， 人為善惡自報應； 好香不須神前薦， 臨事何須叩靈聖。 第二十六籤

協助解籤的車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士搖搖頭解釋，「香港經濟差民怨大」，認為「人為善惡自報應；好香不須神前薦」即為善為惡有目共睹，車公亦都看清楚不用自圓其說、祈求福氣，現時受到內憂外患，市民要自求多福，經濟因為兩三年的疫情受到影響，相信要等待至2024年逐漸回復，「疫情亂晒籠，香港人90%唔開心，經濟唔得，市民自求多福，注意1月至6月搵到錢不亂來，守財，下半年有錢買米。」但他說股票市場穩定，這方面可以放心。

解籤居士陳天恩指各行業未能回復，經濟更差、市民「唔開心」，其中「人為善惡自報應」，大多市民要儲錢，（梁煥敏攝）

三月為香港新一任特首選舉，《香港01》記者向車公查問有關前程，現任特首林鄭月娥獲得39籤，當中寫「忽遇舟楫過前灘，穩處還須岸里行；恐怕一時風浪急，方知進退兩頭難。」

陳居士隱晦的說，起初她的確是步向青雲，沒有風浪起跌，非常平穩，但近日突然起了風浪，前路崎嶇，「進退兩難」，陳說，「第五波影響好大，呢個殘局好難收拾，得唔到民心，因為咁而通唔到關，係有啲影響。」

政務司司長李家超抽獲12 號籤，「天當光燦似淨雲，花放如今尚未收；直待雲開天色朗，花街正喜月當樓。」籤文解說是天光了，景色虛虛幻幻看來明美，但只要稍稍揭開雲霧，已經接近黃昏月影。

陳指他不像會當特首人選，而其中一個「黑馬」陳馮富珍獲64籤，為一支較理相的「上簽」，籤文指她為人所認識，是朝廷派來的「好官」，全年也興旺相當不錯，但問到最適合人選時，卻出現10號籤，陳居士表示，那個「他」相信是車公認為比較適合。

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10號籤文是「軍民重權歸一握，大榮大辱在今朝；必須著力當前去，莫作尋常一樣看。」陳居士説，「説呢支更靚」這個人選曾經受到榮譽和屈辱，但「車公示意呢啲全部已經過去，睇開啲。」佢有信心，努力一點，是有機會的，對香港未來的發展、安排、政局等會比較好一點，「佢應該之前未做到過，想過做，今次可以試一下係有機會的。」被問到是那一位人士，陳說，「應該係一位男人來的。」