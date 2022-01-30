警務處YouTube播《香港警察故事2021 》展示掃無牌酒吧及反恐演習

警務處繼去年製作宣傳片《守城》後，今年再推出《香港警察故事2021 》，講述警方去年在香港面對重重考驗之際，期間警務人員抗疫、反恐、維護國家安全工作。影片由鳳凰衛視紀錄片團隊與警務處共同拍攝，全長60分鐘，記錄了警務人員工作及生活，當中包括查封無牌酒吧及進行反恐演習的情況，更有機會與國安處人員深度訪談。



警方今年推出《香港警察故事2021 》，介紹警務人員一年來抗疫、反恐、維護國家安全工作。

《香港警察故事2021 》昨晚（29日）10時在鳳凰衛視中文台首播。節目今早（30日）早上10時正，在香港警察YouTube頻道重播。

影片一開始就是反恐演習，反恐特勤隊在港鐵車站、車廂及機場，荷槍實彈展示應對恐襲威脅場面。警務處國家安全處高級警司李桂華受訪時說：「身為執法者信念唔應該有動搖，應該繼續維持我哋責任，朝住最大目標邁進。」

《香港警察故事2021 》中有播出警方在港鐵車廂的演習片段。（影片截圖）

另也有罕見的警務人員掃蕩無牌酒吧的真實過程片段，警員向在場的顧客宣讀他們違反「限聚令」；重申是否檢控，會經細心審視，強調一定公平公正。

片段中也有一位少數族裔警員分享他出班時，父親展示從未有過的開心笑容。

警方去年推出宣傳片《守城》，由林超賢執導，時長共14分鐘，為反修例風波事件後最大宣傳活動。時任警務處處長鄧炳強以「彩蛋」形式粉墨登場，飾演一名反恐特勤隊「一柴」的高級警員，成為影片綽頭。警方總共出動600名真警員參演，海陸空裝備盡出。

▼2021年警方宣傳片《守城》劇照▼

