葵涌邨│逸葵樓需洗腎病患求助無門　報警送急症室仍等半日

葵涌邨爆發嚴重疫情，至今累計確診個案超過300宗，三大廈包括逸葵樓、映葵樓及夏葵樓需要圍封強檢。不少居民被禁足多日怨聲載道，包括長期病患人士，有患腎病居民需定期洗腎，惟求助多個部門不果，最後報警由救護車送院，等候半日仍未獲安排洗腎。

有立法會議員表示，連日估計接獲近2千人求助，當中己轉介有迫切醫療需要的居民予醫管局及房署等跟進。另外亦有居民被僱主拒絕上班，希望僱主互諒互讓，所有員工於疫情穩定後能重返崗位。



葵涌邨爆發嚴重疫情，至今累計確診個案超過300宗。（歐嘉樂攝）

連日等候檢測居民大排長龍。（歐嘉樂攝）

《商業電台》今早報道，映葵樓女住戶胡小姐透露，被公司要求放無薪假，預計最快下月才可正常上班，以日薪500元計算損失最少幾千元。另外胡小姐的丈夫患有腎病，原定昨日（26日）需到醫院洗腎，連日檢測結果均呈陰性，惟聯絡多個政府部門後，只獲建議報警求助，「真係唔知點搞，打去衞生署無人聽，搵房屋署好長時間都無人答我哋，自己搵醫院話叫我哋打999」。丈夫於昨日早上等候一小時後由救護車送往仁濟醫院急症室，等候至晚上仍未獲安排洗腎。

議員：連日估計接2千求助 包括癌症、心臟病患

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，連日估計已接獲近2千名被楚足檢測的居民求助，當中包括有較迫切醫療需要的市民，包括腎病患者需要洗腎、癌症及心臟病患者等。陳恒鑌表示有關個案轉介包括醫管局及房屋署等跟進後，部門已作跟進了解情況。另外早前有被圍封大廈居民反映衛生、消毒等問題，例如出現垃圾堆積大堂等情況，經反映後有所改善，如收垃圾的次數由每日晚上一次改為早晚各一次；另外每日檢測程序改為拍門通知才下樓檢測，避免過分人多而增加傳播風險。

陳恒鑌又指，收到居民的申訴亦包括擔心失業，不少葵涌邨居民即使已檢測多次，僱主仍拒絕他們上班，「聽到葵涌邨個個都擔心」，陳希望僱主互諒互讓，所有員工於疫情穩定後能重返崗位。