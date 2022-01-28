疫情｜增6宗無源頭　樓上集團跟車送貨員疑帶Omicron　居太和邨

本港疫情嚴峻。衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，新增115宗陽性個案，當中105宗為相關個案，有6宗為本地無源頭個案均涉變異病毒株，包括有5宗懷疑是帶有Omicron，及1宗懷疑Delta。



個案足跡遍天水圍、大圍等，包括一名39歲跟車送貨人員，在大圍成運路樓上集團地下上班，最後一天於1月25日上班，住大埔太和邨翠和樓。懷疑染Delta的個案，是一名住黃大仙慈正邨正泰樓的70歲退休婦，曾去過彩雲商場。



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送貨員周二最後上班

本港新增6宗本地無源頭個案，包括一名38歲男子，住天水圍天華邨華逸樓，在美利飲食公司工作，最後上班日是1月25日，須再了解其工作性質。一名39歲男子，在大圍成運路樓上集團地下班，負責送貨跟車，1月25日（星期二）最後上班，住大埔太和邨翠和樓。

一名70歲退休婦，住慈正邨正泰樓，曾去過彩雲商場購物，懷疑染變異病毒株Delta。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會特別追查有無身處過曝露傳播的地方，唯一比較接近是彩雲商場，但該商場未必是源頭，會再留意情況。

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另三宗源頭不明個案涉大窩口葵涌區

餘下3宗源頭不明個案，行蹤涉及爆疫葵涌邨及鄰近屋邨，包括一名住葵芳邨葵仁樓的65歲退休人士，曾去過中葵涌公園打羽毛球；42歲男子，從事運輸，住大窩口邨富平樓，平時在大窩口邨出沒。

一名10歲女童，就讀路德會聖十架學校，1月11日之後已不用返學，住大壩街大苑樓，但常在親戚家，位於深井碧堤半島3號，家人有時會到大窩口買菜。

對於大窩口邨情況，張竹君表示，患者去過及居住的地方都有強檢，暫未找到明顯的大型傳播，個別樓宇有個案。

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