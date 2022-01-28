彩雲一邨長波樓解封　居民批當局安排突改　昨晚拍門著落樓檢測

本港第五波疫情未平，其中位於彩雲（一）邨的長波樓爆發Delta疫情，至今錄得22宗確診個案，當中一人為居爆疫豪苑的女保安員，大廈圍封強檢兩日至今早解封，未有再發現陽性個案。



有住戶一解封即到鄰近的街市買菜，他指，得知檢測結果後較為安心，但批評當局昨晚突然改變檢測安排，「打落去問話噚晚唔做（檢測）今朝先做，11點幾諗住瞓覺，突然拍門叫我哋落嚟檢測，我唔知佢哋（政府）點搞。」



亦有住戶指，出入曾見過染疫的保安員，但「有啲距離，佢坐保安亭，好少接觸到」，故不太擔心。



彩雲（一）邨長波樓今早解封。（曾凱欣攝）

當局今早公布，長波樓一共756名居民接受強檢，沒有發現確診個案，居民於今早8時持陰性證明即可出入大廈。記者今早到長波樓，留意到大廈內的保安穿著整套保護衣及戴上防疫面罩，不時亦有居民從騎樓窗戶觀望大廈外情況。

住戶居確診單位對面憂送檢

居民杜先生今早解封後，第一時間到鄰近的街市買菜。他指，大廈圍封兩日，一直未有機會買餸，幸好一家人習慣存備肉類等糧食，「成個雪櫃都係」。對於大廈的疫情，杜先生直言「少少擔心一定有」，居中層09室的他指，住他對面的住戶確診，原本亦憂需要入住檢疫中心，幸當局最後僅要求07室及11室的住戶撤離。

當局今早公布，長波樓一共756名居民接受強檢，沒有發現確診個案。杜先生指，得知檢測結果後較為安心，但批評當局突然改變檢測安排，「打落去問話噚晚唔做今朝先做，11點幾諗住訓教突然拍門叫我哋落嚟檢測，我唔知佢哋（政府）點搞。」

至於對於大廈有保安員確診，他就透露，該名保安主要上夜班，故不太擔心「唔驚，經過咋嘛，打個招呼我哋返工，佢又收工。」

曾見過染疫保安員但出入少接觸 居民不大擔心

另一住戶黃先生指，對於大廈現多宗確診個案不大感擔心，「冇咩特別，要中就要中」，加上自己居於14室，與確診個案單位至少相隔一至兩戶。他指，前天得知大廈需圍封強檢，亦擔心如逸葵樓多日後方解封，對居民造成不便，當日回家前已買定罐頭等糧食，「好彩用唔到」。

現時大廈的保安員穿著全套保護衣及戴上防護面罩，黃先生認為做法可令「大家都安心啲」，又相信出入時曾經見過染疫的保安員，但亦不太擔心，「有啲距離，佢坐保安亭，好少接觸到」。

▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼

