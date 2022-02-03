虎年｜賀歲馬首閉門作賽零入場　11場賽事投注額18.63億元創新高

第五波疫情持續，今日大年初三（3日）在沙田馬場舉行的年度《農曆新年賽馬日》首次要以閉門形式舉行，連馬主都無法入內觀看賽事。賽馬會表示，今日11場賽事順利舉行，包括在第4場舉行的主題賽事「賀年杯」，全日總投注額高達18.63億元，創歷來同賽日新高，亦較去年的賀歲馬高出2,000萬元。



賽馬會表示，在疫情下，今年賀歲賽首度以閉門形式舉行，只有職員、馬會幹事、持牌人士，以及為確保賽事進行而必須在場工作人士，才能進入馬場。今日賽事馬主、傳媒及馬會會員都要「吃閉門羹」。

雖然馬迷無緣入場觀賽，不過賽事投注額卻創下歷來「農曆新年賽馬日」記錄，今日11場賽事總投注額高達18.63億元，較去年的18.43億再多2,000萬元。

馬會主席陳南祿、馬會行政總裁應家柏、一眾練馬師及騎師，在首場賽事開跑前，透過電視及不同的賽馬直播節目和頻道，向市民拜年。

馬會表示，在嚴謹的防疫措施下，今日仍順利上演11場賽事。（香港賽馬會提供）

馬會表示，在嚴謹防疫措施下，今日仍順利上演11場賽事，為逾100萬馬迷提供娛樂，首場賽事約中午12時半開跑，而主題賽事則是第四場「賀年杯」（第一班1400米），該場賽事有11匹馬角逐，最終由呂健威訓練、騎師巴度策騎的「超好日子」，在最後數步以頸位之先，力壓「加州得迅」勝出。

賽馬會強調，將繼續採取嚴謹政策，只有為維持賽事營運，而必須在場工作的員工，才獲准進入馬場。所有須在現場當值員工，均須最少14天前打齊兩針，並在出席賽事日之前取得病毒陰性證明。此外，他們在馬場工作時，必須遵守公共衞生防護措施，包括在入場前接受體溫檢查及在場內佩戴口罩，並使用手機掃描「安心出行」場所二維碼。