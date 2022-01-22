馬會取消六合彩新春金多寶　但會如常攪珠　下周三起關所有投注站

新春金多寶原訂於2月5日（年初五）攪珠，惟本港正受Omicron及Delta變種病毒夾擊，決定當日的六合彩攪珠將不設金多寶。馬會續指，所有投注站亦會在下周三（26日）起暫停服務直至另行通知，而下周一及二，荃葵青的投注站亦會暫停服務，其餘投注站只提供存款提款、兌現現金券及派彩服務，營業時間亦會縮短。



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馬會於3日前（19日）已縮減六合彩至每星期攪珠一次，今日再宣布，因應新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，於1月27日舉行的六合彩攪珠完成後，六合彩攪珠只接受電話投注及網上投注服務，直至另行通知。而2月5日會繼續有六合彩攪珠，但不設新春金多寶，馬會表示，將在疫情容許的情況下於適當時間再舉行金多寶攪珠。

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馬會續指，下周起，周一及周二（24及25日）部分位於疫情較嚴峻地區的場外投注處，包括深水埗區及荃葵青區，將會暫停服務，而其他開放的場外投注處只會提供投注戶口提存及兌換現金券或中獎彩票的服務。

周三（26日）開始，全港場外投注處將暫時關閉，直至另行通知。馬會解釋，經詳細考慮有關情況後作出安排，以盡量減低公共衞生風險，以及保障員工及顧客的健康及安全。

1月24及1月25日暫停服務的投注站：



深水埗桂林街、深水埗汝州街、石硤尾偉智街、石硤尾大埔道、太子長沙灣道、長沙灣順寧道、長沙灣青山道、美孚荔灣道、荃灣荃富街、荃灣青山道、葵涌大隴街、葵興、 葵芳、葵涌榮芳路、荃灣沙咀道



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