服用過量保健品適得其反　男士食大隻丸增肌　含同化類固醇致黃疸

不少病人都會問是否適合服用某些保健品，但很多時他們對保健品一知半解，只是聽說親戚朋友食用保健品後，自己便心思思想嘗試。但市民要小心，盲目過量服用保健品或營養補充劑會有反效果。如以抗氧化及減肥作招徠的綠茶提取物，服用過量可致肝中毒；攝取過量維他命A也可傷肝。外國有研究指出，有男性為增肌服食過量含有同化類固醇的「大隻丸」導致黃疸。

撰文: 醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師及會董鄭倩敏藥劑師



本港現時沒有針對保健品的註冊條例，保健品含有相關西藥或中藥成份，才需按法例註冊為西藥或中成藥。不少市民為提升身體機能而服用保健品或營養補充劑，但服用過量會適得其反。

過量服用維他命A、鐵丸、綠茶提取物可傷肝

如維他命A可提升免疫能力及幫助維持視力，服用過量會令肝臟產生毒素。很多人以為貧血就要服食鐵丸或補充劑，服用過量鐵丸會令肝臟產生疤痕組織，影響肝臟。不少含綠茶提取物的產品，都聲稱含有有助減肥的物質，幫助燃燒脂肪及抗氧化。但目前沒有研究顯示綠茶提取物對減肥有確切效用，反而英國、美國及澳洲曾有不少病人，過量服用綠茶提取物後出現肝細胞受損，及因膽紅素過高導致黃疸問題，面部會變黃。

不少男士希望變「大隻仔」，除狂操肌還會服用補充劑。美國有研究指出，不少年輕及中年男士為增肌及提升運動力量，服食含有同化類固醇的「大隻丸」後，出現黃疸問題。同化類固醇是一種能促進細胞生長、增加肌肉，甚至是骨頭強度與大小的激素，過量服食可令肝臟受損。

過量維他命C排出體外沒額外益處

病人同時服用藥物及保健品，兩者可能有相沖。如有些以中醫藥原理作招徠的保健品，聲稱有行氣活血作用；可令同時服食薄血藥的病人，增加出血風險。另外身體也無法吸收多餘的營養，如可增加免疫力的維他命C，攝取過量不但會引致肚屙，還會排出體外，對身體沒有額外好處。

其實市民只要從日常飲食攝取足夠營養，不一定要額外服食保健品或營養補充劑。如維他命A可從芝士、雞蛋、油性魚類、動物肝臟中吸收。素食者不進食上述食物，才需額外從保健品攝取維他命A。患某些疾病的病人，如缺鐵性貧血病人則可能要額外服食鐵丸補充鐵質。一般人可從深綠色疏菜，如菠菜、豆類、蛋、魚及家禽攝取足夠鐵質。市民服食保健品或營養補充劑前，應先諮詢醫生或藥劑師意見。

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