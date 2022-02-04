01消息：政府研髮型屋及樓上宗教場所　納入停運處所名單

第五波疫情瀕臨失控，本地源頭不明個案幾乎每日倍增，特首林鄭月娥今日(4日)在記者會預告下周二行政會議商討收緊防疫措施。消息指，收緊措施將會研究針對兩方面，包括一些在今波疫情曾爆疫，但未列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的處所，包括疫情兩年來都未受停業影響的髮型屋，以及一些位於私人樓宇內的寺院、佛堂、拳館、教育中心等，因爆疫風險提升亦需研究納入規管。第二方面是研究限聚令及食肆堂食會否再收緊至只限2人。



黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」爆疫

消息稱，雖然現時在第599F章規管下，包括美容院、按摩院、健身室等已停業，但髮型屋則一直可以繼續經營，過去四波疫情亦未有爆疫，但至第五波，則出現了屬Delta群組的黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」爆疫，2名員工及1名到訪者染疫，令此行業亦變得高危。

▼2月4日 特首林鄭月娥舉行者會▼



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另外，雖然對上四波疫情曾爆出佛堂及跳舞群組，但政府一直對位於私人樓宇內的一些宗教、運動或興趣班等活動處所規管寬鬆，但隨著近日有深水埗一間樓上回教寺院爆疫，這類「樓上」組織的人群聚集活動亦備受關注，加上Omicorn傳播威力強，這類場所有機會被納入599F章規管。林鄭月娥今日亦在記者會上呼籲應暫停宗教活動。

▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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▼2月4日 屯門大興邨興平樓延長圍封檢測一日▼



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本港今日新增130宗本地確診個案，其中59宗為源頭不明，佔本地個案達45%，初步確診達195宗，有10宗源頭不明患者居住地在深水埗區，亦涉及多名地盤工人及多個地盤。另外，最少8間公立醫院共9名員工確診或初步確診，約30至40名醫護人員染疫或成為密切接觸者需隔離檢疫。

林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

梁子超：未來兩周屬壓止傳播關鍵

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，政府應該盡快停止所有宗教聚會，以及傳統農曆年後的團體活動，因為這兩類活動都未必受法例規管，但容易引發集體傳播，「依家幾日啲個案就倍增，唔好等下星期開行會，政府應該果斷即刻就叫停，等多啲人留番係屋企，唔好走出去聚會。」他指未來兩周是壓止傳播的關鍵，「唔快啲做嘢，好快就一日幾百，甚至上到成千宗」。他表示，曾爆疫行業是否要叫停業未必太關鍵，「無人出街，客人少佢哋自己都會停業。」