慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性　疑有隱性新冠肺炎患者　居民須強檢

慈雲山慈正邨正暉樓有污水樣本呈陽性，顯示該處所可能有隱性新冠肺炎患者存在，因此要求於指定期間曾身處正暉樓的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。



政府今日（30日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於慈正邨正暉樓檢測到陽性結果，顯示該處所可能有隱性患者存在。因此，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處慈正邨正暉樓的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，即使只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

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全港各區近日都先後發現有污水樣本檢測呈陽性。昨日新增11宗源頭不明個案，其中兩宗個案就是經由污水樣本呈陽性強檢公告發現。包括疑為Delta個案、居於黃大仙新光中心第二座的人士；以及疑為Omicron個案的、居聽濤雅苑第三座的人士。

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