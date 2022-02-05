封區｜深水埗兩列舊樓完成圍封檢測　發現四宗初步陽性個案

深水埗兩列舊樓昨晚7時起列為指明「受限區域」(即鴨寮街107-131號（單號）、石硤尾街11-17號（單號）、汝州街140-164號（雙號）、南昌街112-126號（雙號）、大南街195-223A號（單號）、石硤尾街1F號、荔枝角道238-272號（雙號）及南昌街66-72號（雙號）的大廈），今早約9時15分行動完成，約2100人士接受檢測，發現四宗初步陽性檢測個案。政府亦派員到訪962戶，當中352戶沒人應門，會採取措施跟進。



啟德新區嘉匯第1-3、及第5-9座，即全屋苑，所排放的污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，政府昨晚就相關區域作出限制與檢測宣告，進行圍封檢測，今早約10時行動完成，其間約1780人士接受檢測，其中發現4宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約900戶，當中約180戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



黃大仙翠竹花園第14座昨日出現一宗源頭不明俥案，涉變異病毒株，當局昨晚7時30分起列為指明「受限區域」圍封檢測，行動今早約8時完成，政府表示截至今日凌晨零時三十分，約475名身處受限區域內的人士接受檢測，其中發現兩宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。



自上午約8時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向相關人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。



政府亦派員到訪約215戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



因應有新冠肺炎個案和陽性污水樣本，啟德嘉匯第1-3及第5-9座、黃大仙翠竹花園第14座、西營盤第三街208號毓明閣第一座和深水埗鴨寮街、南昌街及大南街等兩排舊樓被圍封檢測。政府今早表示，毓明閣第一座沒有發現陽性檢測個案。



毓明閣第一座截至昨晚11時，約390名身處受限區域內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

黃大仙翠竹花園第14座圍封強檢發現兩宗初陽個案。

▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼



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政府亦在「受限區域」內派員到訪約160戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。