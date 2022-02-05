確診大廈｜患者分佈92大廈　豪宅肇輝臺嘉苑、嘉亨灣首現源頭不明

本港新冠肺炎疫情嚴峻，周五（4日）新增131宗確診個案，當中59宗為源頭不明個案。根據衞生署更新確診者資料，該批本地患者居於92幢樓宇，當中以深水埗新增確診個案最多，單日達17宗，並涉及8宗源頭不明個案，而居住地點更十分廣泛；新增確診個案第二多的為屯門區，達16宗個案，不過大部份個案均是居住在大興邨興平樓。



另外，不明源頭個案亦「殺入」多個第五波疫情未出現過確診的大廈，包括愉景灣、灣仔豪宅肇輝臺14號嘉苑A座、西灣河嘉亨灣2座，以及離島坪洲，當中愉景灣更涉及兩宗源頭不明個案，居於十四區E座及灣畔山徑1號畔峰。另外，油塘高翔苑高飛閣亦新增一宗源頭不明個案，該棟大廈為政府宿舍，主要供警員居住；而同屋苑出租公屋高麒閣也有一宗源頭不明個案。



▼2月4日確診者居住大廈▼



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▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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深水埗新增17宗個案 黃金大廈3座多5人確診

根據衞生署公布確診大廈名單，確診大廈最多的地區為深水埗，周五已新增17宗個案，當中有五名患者均是來自福華街148號黃金大廈3座，同樣屬與早前個案有流行病學關連個案。其餘個案大部份為源頭不明個案，包括醫局街124-126號森明樓的33歲女子（#14600）、大南街299-301號的45歲男子（#14608）、福榮街102-106號55歲男子（#14630）等。

九龍西方面，日前疫情嚴峻的黃大仙區個案回落至周五新增的七宗，大部份涉及早前曾有個案的慈雲山慈康邨康添樓。

高飛閣紀律部隊宿舍增一患者源頭不明

油塘則新增四宗源頭不明的確診個案，當中兩宗均涉及高翔苑，分別涉及居高飛閣的52歲男子（#14669），以及居高麒閣的40歲男子（#14674）。根據資料，高飛閣主要作警員宿舍，而高麟閣則為出租公屋。

嘉亨灣2座中年女子確診

港島則有多個豪宅及中產屋苑上榜，包括源頭不明的灣仔肇輝臺14號嘉苑A座56歲男子（#14665）、上環帝后華庭1座的44歲男子（#14685）、西灣河嘉亨灣2座的44歲女子（#14668）。

另外多個屋苑亦再出現個案，包括鰂魚涌康怡花園M1座、北角寶馬山花園2座。

▼2021年10月15日嘉亨灣1座進行封區檢測▼



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愉景灣多兩居民染疫源頭不明

離島區亦出現多宗個案，包括愉景灣的兩宗源頭不明個案，分別涉及愉景灣畔山徑1號畔峰的37歲男子（#14605），以及居愉景灣十四區E座的57歲男子（#14667）。坪洲亦首次在今波疫情中出現個案，包括源頭不明個案、居於坪洲金坪邨金坪樓的59歲女子（#14682）以及三宗居於丁貴坊街10號、與早前個案有流行病學關連的個案。

▼2月4日 大興邨興平樓居民將寵物交親友照顧▼



▼2月4日 屯門大興邨興平樓延長圍封檢測一日▼



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新界方面，早前疫情嚴峻的葵涌確診個案繼續回落，周五新增個案為七宗，不過當中涉及兩宗源頭不明個案，分別居於葵涌石籬一邨石俊樓低座，以及石籬二邨石廣樓。屯門則新增達16宗確診個案，主要居於大興邨興平樓及良景邨良智樓。