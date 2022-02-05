古思堯涉煽動罪提堂　控方透露在古住所發現自製棺材　案4月再訊

社運人士古思堯疑欲帶自製棺材到中聯辦示威，昨遭警方國安處拘捕，並被控企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，他今（5日）在九龍城裁判法院提堂，暫時毋須答辯，國安法指定法官羅德泉按控方要求，把案押後至4月1日在西九龍法院再提訊，期間被告須還柙。

被告古思堯(75歲，兼職船隻維修員)，被控於2022年2月4日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央或香港特別行政區政府的憎恨、藐視或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港 的依法制的事項，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方透露，國安處昨到古的住所調查，發現一個自製棺材，及一塊寫有「屠夫政權，遺臭萬年」的白布，棺材上亦寫上「民主人權高於冬奧」等字，控方需時檢驗物品及作DNA鑑證。此外，警方另拘捕了4人，將會繼續調查及可能作出其他拘捕行動。

古並無律師代表，他申請保釋被拒，他被押走前大叫：「香港有國安處，食屎都發達！」古要求8日後再作保釋覆核，並將會於2月11日再上庭。

案件編號：KCCC351/2022