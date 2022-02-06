屯門黃大仙多處污水呈陽性　嘉峰臺1至5座、卓爾居第5至6座納強檢

政府今日（6日）晚上公布，黃大仙及屯門區多幢大廈污水樣本檢測呈陽性，列入強制檢測範圍，包括屯門大興花園第二期第10座、第11座；屯門卓爾居第5座、第6座；黃大仙宏景花園第1座至第6座和宏景花園綜合大樓及停車場；及黃大仙嘉峰臺第1座至第5座。政府提醒，曾於指定期間身處上述處所的人士須接受新冠病毒核酸檢測。



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黃大仙宏景花園第1座至第6座納入強制檢測公告範圍。(資料圖片)

大興花園及宏景花園分別2座及6座同納強檢名單

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，今日發現屯門及黃大仙的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用第599J章，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士，與接受新冠病毒病核酸檢測。涉及範圍如下：

‧屯門大興花園第二期第10座、第11座

‧屯門卓爾居第5座、第6座

‧黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場

‧黃大仙嘉峰臺第1座至第5座

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已打新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。政府指，市民應密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵，亦必須立即求醫並接受檢測。

▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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砵蘭街及旺角道一帶清潔工獲發快速測試套裝

為跟進在屯門及油尖旺區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由明日起陸續向屯門兆隆苑的住戶，以及每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，以供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

另外，署方亦透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向砵蘭街及旺角道一帶工作的清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，以供自行檢測。此處範圍甚廣，包括朗豪坊、新世紀廣場、港鐵東鐵線旺角東站等等。

政府建議，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測，巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。

▼2月6日 元朗區內檢測中心大排長龍▼

